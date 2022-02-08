中央解禁福島5縣食品　侯友宜：新北會做好嚴格把關

行政院今（8）日上午宣布解禁福島5縣的食品，未來將以「3原則、3配套」的方式開放進口；對此，新北市長侯友宜強調，守護人民的健康，永遠是最優先的事，政府有責任要把它做好，新北市雖通過食品安全的自治條例，但最重要的是如何落實管理與把關。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-08 12:42:33｜2022-02-08 13:09:59
侯友宜今日在環保局長程大維的陪同下，前往永和區清潔隊資收場慰勞清潔隊員春節的值勤辛勞；針對中央宣布解禁福島5縣的食品，侯友宜表示，守護人民的健康永遠是最優先的一件事，尤其食品安全的嚴格把關，政府有責任要把它做好，讓人民的健康完全毫無疑慮，新北市一定嚴格把關、做好食品安全。
至於前台北市長郝龍斌已開始聯繫藍軍的執政縣市，希望以地方的自治條例包圍中央，圍堵核災區食品進口的看法？郝龍斌有跟您聯繫嗎？新北有沒有相關的自治條例？侯友宜回應，新北市一定在整個的食品安全上，會做好嚴格把關的責任，「這是無庸置疑的！」
侯友宜指出，新北市雖有通過食品安全的自治條例，但是最重要的是，如何落實做好管理、稽查以及上游跟下游的把關，這絕對是地方政府的責任，「我們好好做事，守護人民的食品安全，保護人民的健康。」