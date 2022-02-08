開放福食助加入CPTPP？政院：航向世界還要用力划

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羅秉成指出，要加入CPTPP這種高標準的國際經貿組織，不合理的貿易障礙沒有自行的處理排，可能沒辦法滿足最起碼的前提條件或先決條件。今天開放福食絕對不是一個充分的條件或完全的條件，還有很多事項要再加以努力。
行政院政委鄧振中表示，目前CPTPP正忙於英國入會案的審查，去年英國2月提出申請後至今仍在審查，英國也與9個會員都已經有自由貿易協定，或是幾乎要達成自由貿易協定，但花了1年仍未加入，這是相當複雜的程序。
鄧振中說，今天調整措施會是台灣加入CPTPP的非常大助力，台灣在爭取支持有2種方式，第1種方式是透過既有管道，派大使或是與各國的定期的經濟合作會議，來說明台灣現況，爭取各國的支持。
鄧振中指出，第2種方式則是主動的或者是應各國的要求，提供台灣相關的經濟、貿易相關的體系資料給各國去參考。到目前為止，都可以看到沒有國家公開的反對台灣來參加CPTPP，目前進度都還是順利進行。
不過先前新加坡曾說台灣的入會案有政治的複雜性，鄧振中表示，各國家有自己的顧慮，台灣整個的加入程序還有很多事情要做，目前把台灣法規與CPTPP條文比較，用具體作為來證明台灣透過各種措施表達能接受高標準。