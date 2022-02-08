福島水產品要雙證　陳吉仲：日本不能吃也進不來台灣

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會上衛福部長陳時中指出，日本的食品安全在全世界都受到肯定，因此日本食品在核汙染的管制上也特別嚴格，針對土壤或環境上受汙染，可能無法恢復或暫時無法恢復的區域會禁止生產，即使生產出來，檢驗不宜的也會禁止流通。也就是說雖然日本對食安已經很嚴格，但台灣開放日本食品仍設有關卡，像是會針對開放的品項逐批檢驗，也會對開放的九大類食品加強抽驗。
而受到台灣民眾歡迎的日本水產品、農產品，到時候如何開放？如何限制？衛福部食藥署長吳秀梅表示，雖現在要改為「禁止特定風險品項進口」，但菇類、漉油菜、野生鳥獸肉三項仍禁止進口。且針對宮城、岩手、山梨、靜岡產地的菇類，以及宮城、岩手產的水產品，還有靜岡茶類以及宮城、埼玉縣、東京都的乳製品與嬰幼兒食品仍要輻射證明＋產地證明雙證。
吳秀梅強調，福島五縣所有產品，包括水產品、海鮮都要檢具雙證，而到台灣來都還要逐批檢驗。農委會主委陳吉仲進一步補充，除了福島五縣部分水產品需檢具雙證外，其實日本國內不能流通的也不能進來台灣，像是福島縣的鰻魚，強調不是所有水產品都開放，日本國內不能流通的，台灣也不能進口。
羅秉成指出，「日本人不能吃的，台灣人也不會吃」！他指出調整方案不是完全解除管制，是以新代舊調整現在的管制。原本禁止福島五縣全部品項，現在開放大部分品項，只禁止其中三項，但開放的品項仍然有高度的檢驗管制的必要，如需要雙證，其他品項就是看風險等級去調整抽查的頻率。