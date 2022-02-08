「1200萬大吉利」首個頭獎在新竹 退休阿北刮中淡定離開
新春大面額刮刮樂，不僅「2000萬超級紅包」已被刮出2個頭獎，「1200萬大吉利」首個頭獎也在新竹刮出，還是1名退休阿北，大年初四到投注站，隨手挑選了1張，刮到一半就問店員「大獎要去哪邊領？」，結果店員湊近一看，發現是中了頭獎1200萬元，退休阿北則開心拿著刮刮樂神情淡定的散步離開彩券行。
記者顏真真/台北報導
2022-02-08 13:45:01
台灣彩券公司今（2022）年新春發行的「1200萬大吉利」刮刮樂，共有5個頭獎1200萬元、150個100萬元，截至2月7日止，已被刮出1個1200萬元、58個100萬元，其中頭獎在新竹縣竹東鎮「獎金國商行」刮出。
根據台灣彩券公司轉述，幸運刮中1200萬頭獎的是1位退休阿北，過年期間都習慣會買高面額刮刮樂，今年在初四來到投注站買刮刮樂，邊刮邊看檯面上有哪些喜歡的刮刮樂，正好店員拿出新拆開的刮刮樂「1200萬大吉利」便隨手挑選了其中1張。
不過，這位退休阿北刮到一半就詢問店員:「大獎要去哪邊領？」，店員湊近一看竟發現是刮中頭獎1200萬元，趕快回說要去銀行領大獎。退休阿北聽完後開心拿著刮刮樂神情淡定的散步離開彩券行。
投注站蔡小姐表示，刮出大獎當天正是大年初四迎財神的好日子，就恰好客人在店裡刮出「1200萬大吉利」的頭獎，直說初四迎財神真的很準。