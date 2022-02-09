周湯豪開揪嗆聲皮在癢　他們壓抑慾望一起憋尿

八三夭推出與好友周湯豪合作的歌曲《癢癢》，描繪現代人壓抑、心癢難耐的心情，更鼓勵大家放膽去追求、順從自己的渴望。而這次MV中更邀請來六組熱門網路創作者演出，包含：RJ廉傑克曼、阿達、美麗本人、孫生、喬瑟夫、鐵牛，搞笑揣摩壓抑慾望的模樣，歡樂又逗趣。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-09 07:30:00
主唱阿璞談到，八三夭其實從第一張專輯便認識周湯豪，且自從2019年在八三夭首場萬人演唱會合作後，便一直希望可以找時間一起寫歌，這次總算完成心願，周湯豪也開玩笑地說，一開始聽到阿璞拿著這首歌來合作的時候，他也不禁出現很多問號心想：「他是不是皮在癢？」雖然雙方雙方感情很好，八三夭與周湯豪卻不常碰面，阿璞解釋，這是因為他跟周湯豪的作息不太一樣，由於他自己比較習慣早睡早起，周湯豪則是習慣工作到凌晨的夜貓子，每每他收到周湯豪邀約出門時，都是已接近他就寢的時候，這樣的「時差」導致兩人大多透過網路交流，也多虧有這次的MV拍攝才能讓網友碰面。
為了拍這次MV周湯豪還起了大早，他笑說：「拍我自己的MV都沒那麼早起過，就是為了力挺兄弟！」而這次單曲《癢癢》的MV拍攝除了有周湯豪友情相挺現身外，八三夭更邀來了六組熱門網路創作者參與演出，包含RJ廉傑克曼、阿達、美麗本人、孫生、喬瑟夫、鐵牛，以「憋尿」的方式詮釋期待解放的心情，沒想到眾人為了趕拍MV趕到最後竟真的在憋尿。