中台灣元宵燈會新亮點　中捷文心森林公園站「點燈」

中台灣元宵燈會2月12日至20日將在文心森林公園登場，捷運文心森林公園站也增設燈飾，站體化身為巨型花燈，與燈會融為一體。台中捷運公司今(8)日表示，考量有許多民眾提前賞燈，捷運站燈飾即日起至20日每天17時至24時點燈，除了照亮周邊人行空間，更增添節慶氣氛。

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中台灣元宵燈會共有5大主題燈區、超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創市集，白天是大型裝置藝術公園，夜晚則搖身變成耀眼花燈樂園，儘管尚未開幕，近日已有許多民眾到場先睹為快。

捷運文心森林公園站就在燈會旁邊，中捷公司特別在車站增設燈飾，將燈會氣氛延伸到站內，1樓出入口設置多組金色燈球，柔和的光芒彷彿明月迎接旅客，2樓整排玻璃窗垂掛著白色冰條燈，將與燈會的「粉紅星辰光廊」相輝映。燈飾加上車站內透出的燈光，讓整個站體有如巨型花燈。