桃園亞旭清零採檢揪出「7移工確診」！解隔陰性再轉陽
中央流行疫情指揮中心今（8）日表示，國內新增26例本土個案，其中桃園增16例，其中有7例為遠雄自貿園區清零前最後一次採檢陰轉揚，指揮官陳時中說，這7人都是移工，先前也都在檢疫所裡隔離，不過在前天解隔離時採檢陰性後就回到宿舍，並沒有上工。
編輯中心／綜合報導
2022-02-08 14:30:13
桃園市長鄭文燦今日上午表示，前進指揮所昨日針對亞旭電腦進行最後一次採檢，共計篩檢2417人，並且有新增部分個案。指揮中心在今日下午的記者會上公布，桃園新增16例本土確診，其中在亞旭電腦群聚案，有7人確診，指揮官陳時中表示，這7人都是移工，都在檢疫所里隔離，不過他們在前天已經居隔期滿，檢驗陰性已回到宿舍沒有上工，但是複驗陽性。
陳時中也說，在遠雄自貿園區其他公司，都驗過幾次，在經過昨天採檢基本上都是安全的，也沒新增確診，可能代表公司安全，但回到宿舍就有這幾位轉陽，因此大概整體宿舍情況還要再檢查過。（編輯：林莞茜）
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