旗津迎來「史上最慘淡春節」 議員促市府研議補償方案
高雄港日前爆發疫情群聚，讓旗津攤商過年生意崩跌9成以上，甚至有業者慘虧百萬材料費，可說是迎來史上最慘淡春節，對此，民進黨高雄市議員李喬如表示，旗津居民已配合實施多達3次普篩，付出巨大代價，如今普篩結果證明旗津安全無虞，懇請市長陳其加大振興力道，研議可行補償辦法，彌補旗津居民的損失。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-08 14:15:54
李喬如指出，受到高雄港群聚案影響，使的許多原打算年節期間南下旗津遊玩的觀光客為之卻步，旗津攤商在過年期間的營收出現雪崩式下滑，生意普遍不到往年1成，更有部分業者因出現確診者足跡而完全無法營業，說今年春節是旗津人40年來最慘淡的春節也不為過。
李喬如也透露，有在地海產店為了把握年節商機，年前特別精心備置了價值一百萬元的材料準備大顯身手迎接觀光客，不料卻血本無歸，成為這波疫情最大的受害者，業者有苦說不出，只盼政府能夠趕緊擬定有效的振興、紓困方案，助商家弭平春節虧損。
李喬如強調，為了保護國人健康，旗津全體居民展現了團結意志，不但前後接受多達3次的普篩，也犧牲了春節期間的觀光收入，為守住國家疫情防線付出極大代價，如今普篩結果全數陰性，證明旗津是目前全台灣最安全的地方，她呼籲市長陳其邁與市府團隊體恤旗津人的付出，儘速研議具體可行的補償辦法，彌補旗津居民的損失。