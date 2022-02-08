王思佳認握實錘：拿出來危險 止戰綠茶婊「不恨任何人」
王思佳和77老大討論綠茶婊的影片，引爆和賴薇如的戰爭，賴薇如暗指王思佳「當小三害人離婚」，反被譏自己閨密也是連勝武小三。今（8）日王思佳擔任爆米花一日店長，為口水戰畫下句點，她強調當初拍影片並非針對某人，只是分享女生心有戚戚焉的故事，「她要怎麼感覺不是我能控制的，小作文都刪了我能說什麼，我能做的就是把我想說的寫清楚。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-08 14:17:38｜2022-02-08 14:27:29
和賴薇如是昔日同門，王思佳把話講開之後，未來也不會避諱同台，「在工作上我不擋任何人路，只要接了工作我就去，我對任何人都沒有仇恨，我是一個媽媽，帶這種情緒沒有意義，到了一定年紀，妳知道證明一時對錯又如何，回家還是要帶孩子。」
而舊情多年後被翻，王思佳心情平靜：「我們不是對號入座的人，為什麼要受影響？」她希望風波告一段落，不要再被蹭熱度，「經紀人有交代，鎂光燈要放自己身上，畢竟實錘拿出來危險，不是不說話就表示我們默認。」對付心機女身經百戰的她，將把故事寫進新書，強調全部「真人真事」。
女兒「小王美」6個月大，王思佳說老公為她取名「Jasmine」，談到老公的前世情人，王思佳又好氣又好笑，有次哄女兒睡覺，結果女兒大哭，在打電動的老公馬上拔掉耳機衝進房間，第一句話是問王思佳：「妳對她做了什麼？」百口莫辯的是女兒看到爸爸一來，眼淚竟然收回去，給爸爸抱馬上燦笑，被王思佳封「小戲精」。
王思佳表示至少要生2胎，「一個太孤單，我家3個兄弟姊妹，長大很熱鬧，我又是老大，有個姐姐很好啊。」不過她搞笑指控被經紀人壓榨，生產完當月17日馬上被推出去工作，月子都還沒做完，「經紀人知道我獅子座愛面子，還問該不會還沒瘦下來，我馬上叫護士幫我束腰。」