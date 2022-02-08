李玟83歲母遭野豬襲擊！右半身癱瘓　近況曝光

天后李玟83歲的媽媽去年10月時傳出在散步時遭到野豬襲擊，跌倒在地導致全身多處骨折、右半身癱瘓，經過手術後身體痠痛，只能躺在床上，但只能側睡，短短一星期暴瘦，讓李玟心疼不已。而在昨（7）日李玟上傳了與媽媽的合照，也透露媽媽已經康復。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-08 14:38:54
李玟曬出與媽媽的合照，照片中李玟媽媽戴著喜慶的紅色帽子、紅色墨鏡，穿著桃紅色、綠色相間的外套，看起來非常潮，雖然墨鏡遮掩了臉部，但依舊可以看出李玟媽媽的氣色不錯，李玟在貼文中表示：「正月初七人日，與大姐和媽媽一起午餐慶祝一下。大姐很有正『電』能量，頭髮都飛起來了，媽媽只對南瓜飯有興趣。」貼文發布後，有許多粉絲關心媽媽的健康，所以李玟再度於微博發文回應：「我媽媽想告訴所有的粉絲滿她康復了，因為你們的愛和祝福，我媽媽真的很感動，要特別謝謝所有的歌迷朋友們。」
去年10月傳出李玟的媽媽在住家附近散步時，遭到野豬衝撞導致跌倒在地，送醫後發現手肘、骨盆都碎裂，需要趕緊進行手術。當時李玟的姊姊李思林透露，手術後媽媽身體還是很痛，只能躺在床上，「媽媽現在不能平躺，只能側睡，一星期瘦了好多。」同時呼籲當局能正視野豬襲擊問題。