開放福島食品輸台　中市藍營批獨裁反民主作為

行政院今 (8) 日宣布開放福島食品輸台，國民黨台中市議會黨團中午召開記者會強烈譴責此獨裁行徑，要求中央應比照服貿協議，至少舉辦 300 場以上說明會，充分向民眾溝通，若多數國民覺得安全後且同意後，才能進行討論解禁期程與配套。也請台中市政府要求嚴格執行食安自治條例的規定，從嚴管理、從重處罰

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書記長吳瓊華表示，反核食進口是人民公投通過的結果，行政院今召開一場記者會，就準備用行政命令，為進口福島五縣市核食做開放解禁，這是違背民主程序的行徑，健康不能用來作為交換，予以強烈譴責。

副議長顏莉敏表示，「食安沒有退讓空間，人民健康永遠是優先考量。」 2018 年，有 779 萬人投下公投禁止核災地區食品進口，這個投票結果絕對不是片面能夠推翻。台中市議會在「臺中市食品安全衛生管理自治條例」中明定台中市不得販賣遭受輻射汙染之食品、要求日本食品都要以中文標示產地以及不得販售福島等五縣的食品。

執行長黃健豪說，民主沒有退讓的空間，依照民主程序，日方政府應先向我國政府提出充分證據，證明福島五縣市所有的食品生產都安全無虞，政府則應比照當年服貿政策或反萊豬進口公投的溝通態度，在各縣市至少舉辦 300 場以上的說明會，充分向民眾溝通。若多數國民覺得安全無虞，政府才能著手討論開放解禁時程與配套，而不是像現在這樣，行政機關就武斷片面決定，這是先射箭再畫靶，國民黨團議員強烈反對這樣獨裁反民主的作為。

副書記長張廖乃綸指出，目前民眾因為缺蛋等民生問題而痛苦不堪，蔡政府竟然突襲式地準備開放核食，且她們用萊豬公投之結果推論日本核食，是偷換概念，因為公投是一事一案，豈能把萊豬與核食公投混為一談，執政黨這樣的伎倆本質上就是說謊，是徹底把民主最後一道防線—公投視為無物，號稱民主的政黨卻在做反民主的勾當，這是在開民主倒車，破壞台灣的民主成果。

黃馨慧說，公部門要用很龐大的人力與物力才能進行檢測，這恐怕只是核食政策的遮羞布，光靠出口國的標示與邊境抽驗，無法保證沒有漏網之魚，政府應該要讓人民有充分知的權利。

楊正中、劉士州說，蔡英文政府犧牲人民健康、換取未知的未來，呼籲盧秀燕市長拿出魄力，訂定更嚴格的食品安全標準。呼籲中市政府要硬起來，一起捍衛下一代的健康。

李中表示，開放核食竟然不是日本先提出來的，而是民進黨中央政府自動棄械投降，喪權辱國卻還無法保證可以參加 CPTPP ，真的很荒謬。

陳文政說，不論萊豬或者核食的脈絡來看，蔡英文政府就是把台灣人民當二等人，台灣不是美國、日本的殖民地，不應把開放核食進口當作談判前提。

陳本添、陳成添表示，反核食公投後，中央政府有時間卻不展開積極全面溝通，現在舉辦記者會就要開放進口，國人無法接受。

陳政顯說，蔡政府賭徒式的開放，根本無法保證國人健康與參加國際自由貿易協定，他敦促臺中市政府要從嚴管理、從重處罰！