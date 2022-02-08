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成功守住疫情！陳時中點出「台灣模式」防疫3大關鍵

▲指揮中心指揮官陳時中，今針對「台灣防疫模式」做出回應。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中，今針對「台灣防疫模式」做出回應。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 14:58:43

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，昨天（7日）接受廣播節目專訪時，表示考慮將入境檢疫天數，自14天縮短為10天，且一定會有「7+3」方案，找出「台灣模式」的防疫，至於是否進一步縮短至「5+5」方案，陳時中今也在記者會作出回應。

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陳時中之前曾提到，過去2週疫情成功守住，接下來會繼續努力，參考各界專家意見，並找出「台灣模式」的防疫之道，而今記者也提問「和國際會有何差異」？他則表示「台灣封城指數最鬆，且確診、死亡比率也少，和世界相比成績相對好」。

也因爲上述原因，造就了世界各國都覺得台灣模式相當好的結果，主要是在境內「封城指數最鬆」，大家過的日子最正常，且確診比例、死亡率，在世界排名都名列前茅，有些評比成績也不錯，因此未來在政策上，「防疫韌性」需特別注意。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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