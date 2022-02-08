礁溪酒店傳播鍊新增2確診！房仲鍊傳幼兒園3童1家屬染疫
中央流行疫情指揮中心公布今（8）日新增26例本土個案，其中2例為宜蘭礁溪酒店相關個案，皆是居家隔離期間陰轉陽確診。另外南港房仲傳播鏈相關個案也新增4例，為幼兒園3幼童和1家人。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 14:53:57｜2022-02-08 14:58:03
指揮官陳時中說明，宜蘭礁溪今(8)日新增2個案(19430、19345)皆為居隔期間陰轉陽，是之前飯店確診員工(案18495)到台北喝下午茶傳給友人，這之前已經有一波感染，今（8）日案19430和案19345陰轉陽確診，當時都已經匡列隔離。
而南港房仲（案18375）傳播鏈相關個案，則是因房仲友人（案18397）因曾到一間餐廳用餐，同時在餐廳的幼兒園老師（案18590）也因此染疫，後續又到補習班、幼兒園上課，傳給學生與家長，今（8）日又新增3位幼童確診(案19342、19343、19344)，另還有1位家人(19341)，這4人在第一波都已匡列居家隔離，也是期滿採檢陰轉陽確診。（編輯：潘毅）
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