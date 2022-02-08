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日翊物流群聚！268人居隔二採　6人陰轉陽

▲指揮中心指揮官陳時中說明桃園日翊物流群聚相關個案關聯。（圖／翻攝自疾管署直播）
▲指揮中心指揮官陳時中說明桃園日翊物流群聚相關個案關聯。（圖／翻攝自疾管署直播）

編輯中心／綜合報導

2022-02-08 15:05:38

中央流行疫情指揮中心公布，今（8）日國內新增26例本土個案，其中16例都在桃園，其中亞旭電腦7移工確診、日翊物流公司6人居隔期間二採陰轉陽性，以及加貝爾幼兒園相關3例，都是居隔期滿採檢陽性，對社區影響風險小。

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陳時中說明，昨天桃園日翊物流進行居隔期間二採，等於是還沒隔離期滿的第五天就檢驗了，檢驗268人，陰性262位、陰轉陽6位，另在預防性隔離部分，隔離了917位全數陰性，而因為轉陽性個案都被隔離中，所以目前物流公司還是相對安全，但不排除還會有陽性，不過整體疫情在控制之內。

▲桃園物流公司群聚新增6家人確診。（圖／指揮中心）
▲桃園物流公司群聚新增6家人確診。（圖／指揮中心）
而在錢都涮涮鍋餐廳衍生到相關跟幼兒園群聚的個案，整體監測到今天期滿，因為已有大部分匡列者都已經陸續解隔離，不過在解隔採檢，有驗出三位確診，為一對母子染疫，另還有一位是保姆，等於是居隔期滿採檢陽性。（編輯：林莞茜）

▲桃園涮涮鍋足跡延伸幼兒園群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲桃園涮涮鍋足跡延伸幼兒園群聚個案關聯圖。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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