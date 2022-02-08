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羅智強400公里徒步謝票　蔣萬安、洪孟楷陪同起步

▲蔣萬安、洪孟楷陪同羅智強首日400公里謝票之旅。（圖／羅智強辦公室提供）
▲蔣萬安、洪孟楷陪同羅智強首日400公里謝票之旅。（圖／羅智強辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-08 15:06:57｜2022-02-08 15:07:53

宣布不再連任台北市議員的羅智強今（8）日啟動400公里謝票之旅，一行人於清晨6點從凱道出發。羅智強稍早透過臉書表示，除了謝票，這也是一趟國民黨連敗後的希望之旅，盼在野力量團結，而民主的希望就在於執政與在野的平衡，盼自己走出不一樣的在野路，找到新希望。

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至於徒步謝票旅程今早終於啟程，羅智強表示，400公里旅程的第一個小時有立委蔣萬安、洪孟楷、北市議員游淑慧以及預計參選的年輕選將陪同。羅智強強調，民主制衡的角色有高鋒也有低谷，縱使行動沒有得到預期的成功，但就是期許自己下次繼續努力。

羅智強說，公投後一直思考如何重新出發，所以想出400公里謝票，除了要謝謝投下同意票的朋友，也要謝謝投下不同意見的民眾。他認為，公投的本質就是大家一起決定公投的未來，這也是民進黨的前輩林義雄及蔡同榮他們所爭取的。羅智強說，我們要成為讓台灣更好的力量，成為制衡的角色，不要因為一次不如意就灰心喪志，今天有很多好夥伴站出來一起走，讓他非常感動。

洪孟楷則表示，今天陪同第一天的行程，是一場感謝之旅，也要傾聽大家的聲音。洪孟楷說，羅智強這段時間用網路空戰的聲量及影響力推動公投，選民要同意或不同意都沒關係，也尊重公投結果，但出來投票是最重要的事情。洪孟楷也祝福羅智強接下來的旅程：「萬事都平安，一切都很強。」

蔣萬安坦言，這一次公投結果，連自己都有些挫折，更別說基層的民眾支持者，所以也一直在想，怎麼喚起支持者的信心。蔣萬安說，公投這一役大家投入很多，但不管支持或反對，都希望大家去投票，展現民意，也感謝大家做了一個民主很好的典範，透過直接民權發表自己的意見。蔣萬安也強調，傾聽是邁向希望很重要的一步，所有夥伴、好朋友都會傾聽，在野黨也會扮演很重要的監督角色。

羅智強也預告，9日上午將從新北市樹林運動中心出發，後天則抵達桃園，從內壢火車站繼續徒步向前。

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