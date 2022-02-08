羅智強400公里徒步謝票　蔣萬安、洪孟楷陪同起步

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羅智強說，公投後一直思考如何重新出發，所以想出400公里謝票，除了要謝謝投下同意票的朋友，也要謝謝投下不同意見的民眾。他認為，公投的本質就是大家一起決定公投的未來，這也是民進黨的前輩林義雄及蔡同榮他們所爭取的。羅智強說，我們要成為讓台灣更好的力量，成為制衡的角色，不要因為一次不如意就灰心喪志，今天有很多好夥伴站出來一起走，讓他非常感動。
洪孟楷則表示，今天陪同第一天的行程，是一場感謝之旅，也要傾聽大家的聲音。洪孟楷說，羅智強這段時間用網路空戰的聲量及影響力推動公投，選民要同意或不同意都沒關係，也尊重公投結果，但出來投票是最重要的事情。洪孟楷也祝福羅智強接下來的旅程：「萬事都平安，一切都很強。」
蔣萬安坦言，這一次公投結果，連自己都有些挫折，更別說基層的民眾支持者，所以也一直在想，怎麼喚起支持者的信心。蔣萬安說，公投這一役大家投入很多，但不管支持或反對，都希望大家去投票，展現民意，也感謝大家做了一個民主很好的典範，透過直接民權發表自己的意見。蔣萬安也強調，傾聽是邁向希望很重要的一步，所有夥伴、好朋友都會傾聽，在野黨也會扮演很重要的監督角色。
羅智強也預告，9日上午將從新北市樹林運動中心出發，後天則抵達桃園，從內壢火車站繼續徒步向前。