鄭照新就任中市新聞局長　被視為戰鬥藍到位

台中市政府今 (8) 日在市政會議上舉行新聞局長鄭照新布達典禮，對於面對今年底選舉被視為戰鬥藍到位，鄭照新表示，與其說是戰鬥團隊，不如說是奮鬥團隊，自己來台中市政府服務，協助政策宣導及新聞傳達，盼儘量用清晰的方式做政策說明，由於自己的媽媽從小在台中長大，能夠在台中與市府團隊一起奮鬥感到榮幸。

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台中市長盧秀燕今在市政會議布達新聞局長鄭照新宣誓就職，佩戴寫有 2022 字樣的口罩，展現新人新氣象，是否有特殊意涵？鄭照新表示，自己佩戴的是平常戴的口罩，不用多聯想，今年是 2022 ，祝大家新年快樂。

鄭照新指出，市府在年節期間會有一定程度的人事調度及擴充，自己來台中市政府服務，協助政策宣導及新聞傳達，盼儘量用清晰的方式做政策說明，能夠在台中與市府團隊一起奮鬥感到榮幸。

是否為戰鬥團隊加入戰力？鄭照新說，不如說是奮鬥團隊好，一起來為台中市民奮鬥，創造台中市的美好願景。

鄭照新直言，獲市長盧秀燕邀請，感到非常的榮幸，擔任新聞局長會對於市民所在乎的，尤其是民生議題，比如最近雞蛋荒，或衛生紙、尿布等等，是不是可以控制物價等問題，是市民朋友現在最關心的事情。他上任後第一要務服務市民，將市民擔憂的問題儘量加以解決，並將地方民意如實傳達給中央，跟中央攜手合作一起努力。

另外，市府雙發言人制度如何分工？鄭照新表示，前局長黃國瑋是他就讀東吳大學政治系的學弟，可以跟他共同奮鬥感到興奮，黃國瑋擔任新聞局長期間表現優秀，會多多請益，新聞回應將本著服務市民及媒體朋友的精神，隨時提供最精準及即時的市政資訊。