《新楓之谷》聯名純喫茶 喝就抽PS5、萬元輪迴碑石金飾
超狂跨界聯名再一發！《新楓之谷》今(8)日宣布與「純喫茶」合作，將一口氣推出7款遊戲造型的全新包裝，於明（9）日全台上市。為了慶祝活動開跑，2月9日至3月8日憑「純喫茶」外包裝貼紙，將可獲得多款限量虛寶，預計放送650萬份。此外，台北信義區Neo19廣場也打造巨型「雪吉拉」拍照造景，週末六日（12日、13日）將邀請實況主出席一日活動。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-08 15:16:50
《新楓之谷》與「純喫茶」展開跨界聯名，2月9日至3月8日為期一個月，憑聯名包裝上的貼紙可兌換隨機獎勵，有機會抽中價值萬元的「輪迴碑石金飾」，或是聯名限定時裝「春風徐徐」、經驗值2倍券、核心寶石、選擇祕法符文交換券等多重虛寶。而7-11通路獨家加碼，買兩罐聯名款加碼抽「輪迴碑石金飾」及「超級瞬移石(7天)」。此外，2月28日前在《新楓之谷》粉專指定貼文留言，加抽PS5遊戲主機及雪吉拉新鮮冷藏冰霸杯。
線上抽虛寶，線下探訪巨型「雪吉拉」！台北玩家有福了，2月28日前在台北信義區Neo19廣場，《新楓之谷》打造巨型「雪吉拉」拍照造景，並於週末兩天（12日、13日）請來實況主「卡特Kart」及「我是阿樂 林妤臻」，推出「一日新鮮特派員」活動與玩家同樂。