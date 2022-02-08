高雄今確診歸零　陳其邁：福食要符合國際規範

睽違20天，高雄今（8）日本土確診案例終於+0，高雄市長陳其邁說，目前社區風險低，都在控制範圍內，但是民眾仍要保持社交距離戴口罩；對於中央解除福島食品禁令，陳其邁認為，對於食品的安全，都希望能夠保護人民的健康，符合國際的規範，取得中間的平衡來做任何食品的一個管制，這是他一向的立場。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-08 15:27:26
陳其邁表示，2月6、7日旗津社區篩檢站擴大篩檢15,792人，高雄港開工前普篩20,117人，造船廠開工前普篩2,875人，全部都是零檢出確診，可說港區風險大幅度降低；至於高雄市診所家用快篩人數已達到15,293人，其中21人快篩陽性，經至院PCR採檢都是陰性，可見高雄市社區風險在控制範圍內，非常安全。
至於有議員關心旗津攤商過年生意崩跌9成以上，甚至有餐廳業者備料虧損上百萬，市府可有研議可行補償辦法？陳其邁強調，感謝旗津的配合，在疫情穩定後會有一連串振興旗津經濟的政策，請旗津居民放心，市長、市府一定挺旗津；至於中央開放福食的看法，陳其邁則表示，「對於食品的安全，都希望能夠保護人民的健康，符合國際的規範，取得中間的平衡來做任何食品的一個管制，這是我一向的立場」。
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