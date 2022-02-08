蒲亭嚴守「大俄羅斯」觀點 分析：烏俄開戰只有一種結局
近期的俄烏緊張局面背後交織著複雜原因，儘管各國機構紛紛提出戰況推演與日期預測，外界多對於俄國總統蒲亭是否真會揮軍入侵，或選擇與美國、北約談判多有猜測，然而根據英國學者分析，蒲亭版本的「俄羅斯民族主義」並不把烏克蘭當作獨立國家，而視為俄羅斯領土的一部分，更有分析指出若俄羅斯真的開戰只會有俄軍輕鬆擊潰烏軍，趁勢承認烏東兩處為「獨立共和國」的分裂可能。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-08 19:00:00｜2022-02-08 19:13:47
英國一名專門研究烏克蘭的政治學者庫茲優（Taras Kuzio）指出，蒲亭的「大俄羅斯」觀點源自於沙皇時代，包含俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭都屬於其領土的一部分，在其文〈蒲亭對烏克蘭作為俄羅斯土地的執著〉當中他提到，2014年克里米亞危機與烏克蘭革命（ Euromaidan Revolution）是一個時代轉捩點，蒲亭認為當年前親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）遭到國會免職，烏克蘭由親歐盟的總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）治理，也使其成為「美國的代理人國家」。
烏克蘭在懷抱俄羅斯民族主義的蒲亭眼中是俄羅斯「神聖不可分裂的一部分」，然而自蘇聯解體以來北約不斷東擴，烏克蘭數度表示有意脫離以前蘇聯為首的俄羅斯體系，投身以美國為首的西方勢力，儼然成為大國政治博弈下的產物，在蒲亭民族主義敘事當中，烏克蘭如今是「美國的小弟」，想談就得跟老大談，因此對於與烏克蘭談判的意願冷淡，反而獅子大開口向美國、北約提出談判條件。
另外也有分析指出，美俄其實皆無動武意願。對俄羅斯而言保有對話空間，除了確保烏東由俄羅斯支持的「頓涅茨克」（Donetsk People"s Republic）和「盧甘斯克」（Luhansk People"s Republic）兩共和國能實施自治，二來也是為了能與美國與北約提出「安全保障條約」草案；若真有開戰可能，那也是因為烏克蘭政客為了政治意圖一意孤行，而此處指的正是向國際呼喊奧援的澤倫斯基。
分析亦推斷，美國、北約與俄羅斯之間的盡力保持平衡局面，如果烏克蘭總統鋌而走險，強制使局勢升溫，唯有揮軍入侵烏東「收復」烏東目前地位曖昧不清的兩共和國，方有可能點燃戰火，而屆時以美國眼下「獨善其身」的態度，恐怕只會招來俄軍輕鬆擊潰烏軍，莫斯科當局趁勢承認烏東兩處為「獨立共和國」的結局，其後甚至可能與兩國建立正式外交關係，甚至在此駐軍，徹底粉碎烏克蘭收復兩處的地緣幻夢。