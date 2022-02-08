高雄重現+0　陳其邁：採檢3.8萬人0確診

高雄市今(8)日終於在睽違20天後重現0本土確診案例。市長陳其邁指出，這一波疫情在高雄港紅區部分，已經4次篩檢（含3次PCR），代表港區風險已大幅降低。不過，陳其邁仍提醒大家，匡列隔離仍可能有漏網之魚，不可能達百分之百，大家還是要保持社交距離、戴口罩。他認為現在的風險，是過年期間人員的移動與往來。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-08 16:52:50
根據高市府的統計，旗津社區在6日至7日篩檢15792人，造船廠也篩檢2875人，高雄港區開工前檢驗20117人，除旗津社區93人與高雄港475人目前尚在檢驗中，目前採檢約3.8萬人並無新增確診，但陳其邁也強調，從數字來看高雄疫情有受到控制的跡象，但仍無法避免百分之百的風險，提醒市民朋友如有症狀仍應自行快篩，避免疫情進一步擴大。
陳其邁表示，由於Omicron潛伏期大概3天，請居家隔離者及居家隔離的家屬，於隔離的第4、7、10天，自主健康管理者請於第3天，使用衛生局發的家用快篩自行篩檢，篩檢結果若為陽性，請立刻撥打07-7230250防疫專線，勿自行就醫。
同時，陳其邁也指出，高雄市打疫苗送好禮，75歲以上接種第一、二、三劑，都送500元禮券；65至74歲以上長輩的第三劑接種，則由區公所發放通知單，預計接種期程從2月14日起。
另外，針對旗津受到疫情影響，今年春節生意崩跌9成以上，堪稱「史上最慘淡春節」，陳其邁也保證，在疫情穩定之後會有一連串振興旗津經濟補償的政策，請旗津居民放心，市長一定挺旗津到底。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。