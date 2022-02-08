毒梟剋星！保三總隊警犬分隊緝毒能量再升級

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保安警察第3總隊警犬分隊隊長曹國榮表示，保3總隊主要工作任務為海運進口貨櫃安全檢查，職司查緝槍毒等違禁物品，因貨櫃空間狹小且易夾藏，在執行工作時，常需運用警犬協助搜索，乃成立保3警犬隊，除執行該總隊貨櫃安檢及各項查緝工作外，也由警政署調派，支援國內各司法警察機關及情治單位執行各項緝毒及偵爆場檢勤務。
曹國榮說，警犬隊在挑選犬隻成為警犬時，主要取決於犬種的環境適應力、嗅覺能力、搜索的慾望、可訓化程度等因素，以此來判斷是否有無成為警犬的潛質。
曹國榮指出，民間團體愛心人士所捐贈具有查緝潛力的史賓格犬(English Springer Spaniel)，屬於中型狩獵犬，具備嗅覺靈敏、智商在犬界排行較高、服從度高等優良特性，而史賓格犬運用在搜索及緝毒工作上，在世界各國警犬單位已是行之有年，並且在查緝成效上頗有口碑，憑藉著史賓格犬優秀的嗅覺能力時常破獲毒品案件。
曹國榮並指出，史賓格犬是資質非常好的犬種，隊上一直有考慮引進史賓格犬來訓練，無奈該犬種在國內來源稀少，一直找不到合適的犬隻，幸有民間團體愛心人士捐贈，因史賓格犬在嗅聞及服從方面，均展現出其優秀天賦，訓練狀況相當良好，可望在未來投入實務工作，為該總隊發揮偵爆、緝毒等查緝功效，以遏止毒品、槍枝氾濫，共同維護社會治安。