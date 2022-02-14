菜鳥瘋露營／有潔癖不怕！5大豪華露營 周杰倫也朝聖
露營風氣之盛，還沒去體驗過的人簡直落伍太久，為了能好好放鬆，現在不只主打一卡皮箱輕鬆入住，更多人喜愛「豪華露營Glamping」，享受豐盛美食和頂級旅宿體驗，從整潔環境、完美腹地視野、飯店床寢、乾濕分離的衛浴設備、私人管家和全天美食供應，無一不講究。更厲害的是，住進貓鼻頭露營莊園睡在國家公園的珊瑚礁岩上，在華麗的萊姆酒吧裡喝調酒；連周杰倫和賈靜雯等明星都造訪過的野漾莊園，觀賞露天電影院、品嚐牛排；而拉波波村擁有大坪數獨立衛浴的高級神殿帳，是潔癖困擾者的天堂。自然圈農場讓你與一票好友擁有自己的獨立曠野沙漠圈，私享隱密溫泉泡澡池和豪華BBQ；向海那漾可以遠眺無敵海景做瑜珈，還有超強廚藝阿姨鎮店。全台五星級露營，最值得入住這五家。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-14 10:02:00｜2022-02-14 10:58:34
「貓鼻頭露營莊園」 睡在國家公園的珊瑚礁岩上喝調酒位於貓鼻頭國家公園內，入住搭建在珊瑚礁岩上的帳篷Villa，獨門、獨院、獨戶，登高望遠、山海盡擁，還是最有名的南十字星觀星點。園區內可見大葉山欖、白水木、草海桐、七里香等眾多復育墾丁原生種，搭配酒瓶蘭、林投、大王椰子、銀葉椰子，還有晚上才開花的棋盤腳等，盡情享受特殊南國自然景緻，也不怕被打擾。
「黑潮市服務中心」提供衝浪、SUP、深潛、浮潛、潮間帶生態等秘境海灘體驗；晚上特有的「活動生態教育室」頗受小孩歡迎。不少民眾入住稱讚這裡空間超大，有住星級飯店的感覺，且浴廁很乾淨，晚上還被整片星空給震撼。
擁有全台第一家360度圓環式窗景的蘭姆酒主題酒吧，最推薦加入台灣味的Mojito及O’glamping特調。園區內除了萬事俱備的強大炊事屋，懶得動手的民眾，也可以選擇全天候提供澎派餐點的「露友食堂」，還有全台首創的「冰品共和國」絕對消暑。
貓鼻頭露營莊園
地址：屏東縣恆春鎮下泉路90號
「野漾莊園」觀賞露天電影院、品嚐牛排 周杰倫和賈靜雯都朝聖只有一條小路才能探索隱居山林的野漾莊園，隱密性極高，提供純白豪華帳棚、夢幻童話樹屋、異國風情的「合掌屋」共近40種房型，最多人推薦能四面開窗、躺在床上就能飽覽森林綠意的樹屋，山野景致、園區魚池都一覽無遺，也是晨曦陽光和落日夕陽的絕佳觀賞點。難怪連周杰倫和賈靜雯等明星都朝聖過。
最受網美歡迎的是夏天有南洋風戲水池及野餐打卡點，並設置兒童射箭場、迷你高爾夫球。可把握落羽松、櫻花及油桐花盛開季節入住，捕捉不同時節的景致。但山上園區可能較不方便年長長輩或幼兒，建議入住前可根據需求詢問適合的園區，有去過的民眾建議住在B區最靠近活動較多的草皮，出入很方便。
提供一泊四食，現烤司康與熔岩布朗尼等下午茶，晚餐菜色竟然有牛排、龍蝦干貝等海鮮，在觀賞夜間限定的「露天電影院」時，還有滷味、爆米花及烤棉花糖等宵夜，再一覺醒來享用自助式早餐。不過有民眾分享，因在戶外用餐，若沒把握時間品嚐，餐點可能容易冷掉。
野漾莊園
地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號
高級神殿帳大坪數獨立衛浴 「拉波波村」是潔癖困擾者的天堂從台北市中心開車只要30分鐘，就能抵達位於基隆暖東峽谷的拉波波村，擁有溪流環繞的自然生態，有機會看到山羌、台灣藍鵲群聚。提供在地尚青的海鮮，可品嚐波士頓龍蝦、天使蝦等一泊三食，還有不用加價的生啤或雞尾酒暢飲。有入住過的民眾大讚海鮮份量給的很阿莎力，簡直是痛風大餐。
環境清幽，提供淡蘭古道生態導覽、闖關遊戲及DIY課程，還有行動投影機可欣賞星空電影院。天氣好的時候，園方會帶領大家一起參與營火晚會，氣氛很歡樂。
最重要的是，有潔癖的人也不用擔心，這裡每頂氣派的神殿帳內都擁有專屬的獨立衛浴帳，冷暖氣搭配獨立TOTO衛浴設備，連沐浴備品都使用知名歐舒丹，有露友分享是見過最乾淨的營帳，寬敞舒適又無異味。
拉波波村
地址：基隆市暖暖區東勢街221號
超Chill「自然圈農場」！多人露營首選 在曠野沙漠圈裡泡溫泉號稱網美必朝聖的Lofi Land自然圈農場，能入住自己專屬的獨立圈環境，少見的異國風格將園區佈置得超漂亮，是彷彿小型包場、擁有極高私密度，相當受到歡迎。超美園區還提供舉辦婚禮的服務，為大家省去裝飾的心力！許多民眾都推薦很適合大家庭旅遊，是多人露營的首選，還是寵物友善空間喔。
分作以石子為基礎的曠野沙漠圈，和擁有翠綠草皮的溫帶圈，最搶手的是媲美美式沙漠地景，以闊葉與仙人掌佈置的景致很特殊。各別帳篷打造客廳區及睡覺空間，乾濕分離的獨立衛浴等設備皆獨享，睡覺帳還大到放得下兩張雙人床。最受注目的當然是私享隱密的碳酸氫鈉溫泉泡澡池，大家一起換上泳衣，泡水聊天超Chill，也成為園區內最夯的一大享受。
Lofi Land自然圈農場
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號
「向海那漾」遠眺無敵海景做瑜珈 超強廚藝阿姨鎮店台灣第一座海濱豪華露營區，能遠眺無敵海景的「納海木屋帳」Villa海上屋、城堡泳池和風力發電機，是露營場域少見的獨特景緻。超寬敞大草皮上提供射箭、羽球、九宮格、泡泡足球等遊樂設施。除了生態導覽、環境教育課程外，還可參加植物拓染、彩繪風箏等DIY手作活動，甚至假日有早晨紓療瑜珈。
在絕美海景玻璃屋中享用火烤兩吃及自助吧，招牌是紅白秘製藥膳鴛鴦麻辣火鍋和BBQ，晚餐還有Live駐唱歌手營造氣氛。常因應節慶推出龍蝦大餐或紅酒饗宴，業者曾助攻露友浪漫告白和求婚。
一般假日至少三個月前預訂就已將近8～9成滿，跨年更是一年前開賣就會被搶訂約五成左右。超多入住過的網友，不約而同盛讚早晚兩位廚房阿姨，不僅服務親切、態度熱情，而且廚藝滿分，讓大家都直呼一個不小心吃太飽，幾乎成為這兒的鎮店之寶。
向海那漾
地址：台中市大安區北汕路86號巷1號