名家論壇》木夫／國民黨輸一倫還不清醒，就繼續輸吧！

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到底國民黨現在有多麼不被喜歡？美麗島電子報的2022年1月民調，國民黨的反感度高達63%，29歲以下更是將近7成對國民黨反感，有好感的年輕人只有15%。再看TVBS所做「全國政治人物聲望調查」，更是慘不忍睹，朱立倫是最後一名，滿意度為21%，不滿意度為61%。
當然，目前局面到這種地步，朱立倫也沒機會大破大立了，他的領導威信也已經破產，他越企圖領導2022選舉只會越顯尷尬，而這種跡象會比先前公投案時更明顯。當朱立倫在公投案中決定支持重啟核四，一直要盧秀燕、侯友宜幫忙時，別說遲遲等不到就算了，還先被宜蘭縣長倒打一把說反對核四。
更糗的是，輸一倫之後說要擴大決策圈，朱立倫喊話歡迎趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人共同參與決策，結果只看到朱立倫跟韓國瑜、趙少康還有前任黨主席江啟臣合影圍爐，不見侯跟盧的影。
但是，侯跟盧再怎麼閃，恐怕也難以甩不掉國民黨，尤其直轄市長選舉已經不單單是地方首長選舉那麼簡單，其議題往往牽動全國性，比如最近的開放日本福食議題好了，朱立倫原本持開放態度，但現在已經向戰鬥藍靠攏，舉著反對到底的旗幟，也打算串連執政縣市對抗中央，難道侯友宜跟盧秀燕不加入嗎？
或許盧秀燕該記取反萊豬的經驗，當初盧秀燕可是國民黨反萊豬大將，刻意當著媒體面前向ＡＩＴ處長嗆聲，操作萊豬議題為食安問題，可是她千算萬算，沒有想到最後公投案並沒過關，在台中市的不同意票還多於同意票，而至今也沒聽過盧秀燕表示什麼意見。
總結來說，不論是國民黨還是國民黨的縣市首長，往往都是不論是非，只為反對民進黨而反，連開放福食、禁止核食，國民黨都還要繼續扭曲為民進黨開放核食，既然輸一倫都還是不清醒，就讓國民黨繼續輸吧。
●作者： 木夫／資深國會幕僚
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