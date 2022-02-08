開放福食進口爭議 柯文哲酸：一政黨交替大家都靈魂交換
行政院今（8）日召開記者會，宣布將重新開放日本福島五縣市食品進口台灣。由於禁止福食進口已經超過10年，現在宣布重新開放也引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今日下午也臨時新增受訪行程，特別針對福食開放進行說明。柯文哲強調，常常是在野黨執政黨的問題，誰執政誰就贊成、誰在野誰就反對，「然後政黨交替的時候就每個人都靈魂交換，才造成整個國內混亂或是人民的認知混亂。」
記者丁上程／台北報導
2022-02-08 16:13:01｜2022-02-08 16:16:45
柯文哲表示，不管是萊豬還是福島食品進口，處理的態度應該要秉持著「理性務實科學」。柯文哲直言，之所以會出問題，常常是執政黨與在野黨的問題，「誰執政誰就贊成、誰在野誰就反對。」柯文哲說，只要到了政黨輪替的時候，在野黨跟執政黨的政治人物就會「靈魂交換」，也一併讓國內混亂，造成民眾認知錯亂。
柯文哲也強調，雖然針對福島食品進口，台灣公布的標準比美國及歐盟還要嚴格，但即使如此問題的癥結點在於政府執法嚴謹度備受質疑。「常常法令訂在那邊，結果執法的時候就是『立法從嚴、執法從寬』，就整個會亂掉。」柯文哲說，事實上就是執行面的問題，如果純粹是理性務實科學的方式處理，福島食品要開放是沒什麼問題的。
而對於行政院發言人羅秉成表示開放福食進口是自行排除貿易的不合理障礙，是加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的前提，柯文哲直言「這是給老百姓不切實際的期望」。「我們吃萊豬，美國會跟我們簽FTA嗎？別做夢了啦！」柯文哲說，同樣的也不是開放進口福島食品就可以加入CPTPP，政府也不要給人民不切實際的期望。