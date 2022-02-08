汪小菲小三「十指緊扣」！張蘭掩蓋出大包 真的齷齪了
汪小菲與大S（徐熙媛）去年11月宣布離婚，事後男生頻被大陸媒體爆料，婚內出軌大陸26歲女星張穎穎，汪小菲跟媽媽張蘭嚴正否認，張蘭更錄影表示：「我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人。」豈料今（8日）微博「攝影劉大錘」貼出汪小菲跟張穎穎十指緊扣照，網友就到張蘭的影片下留言：「怎麼做到的，撒謊不臉紅？」
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-08 16:14:43｜2022-02-08 16:34:48
汪小菲遭爆過年期間帶媽媽張蘭、張穎穎到三亞度假，張蘭錄影否認：「剛看一個新聞說我們和誰誰誰一起來度假，我覺得都是天大的笑話，我跟兒子做人做事不是那麼齷齪，也不是那麼缺德沒底線的人」、「蘭姐做人做事一直奉公守法」，呼籲網友勿隨媒體起舞、到處造謠誹謗。
豈料微博「攝影劉大錘」今貼出汪小菲跟張穎穎十指緊扣照與影片，並描述當天經過寫下：近日汪小菲和張穎穎先後到達上海視察新店，晚上兩人與合作夥伴吃完飯，汪小菲喝的爛醉，張穎穎負責招呼朋友，一副老闆娘的架勢，而汪小菲路上還跟張穎穎閒聊，並拉著她的手來了個十指緊扣。」
網友認為「張蘭這下真的齷齪了」，紛紛到張蘭當初「義正辭嚴」的影片下方留言：「怎麼做到的，撒謊不臉紅？」、「好好做個人吧，順便也讓你兒子一起學學」、「現在照片影片都爆出來了」、「快把這微博刪了吧，你兒子在上海和妳新媳婦甜蜜呢，別掩蓋了」，相當諷刺。