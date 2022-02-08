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《天堂M》大改版「綠洲」明登場　免費領紅變、魔法娃娃

▲《天堂M》年度首次大改版「綠洲」明（9）日登場，官方首次送紅變紅娃，登入領英雄級變身「天上的守護騎士」及魔法娃娃「千年九尾狐」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》年度首次大改版「綠洲」明（9）日登場，官方首次送紅變紅娃，登入領英雄級變身「天上的守護騎士」及魔法娃娃「千年九尾狐」。（圖／遊戲橘子提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-08 16:34:56

人氣手遊《天堂M》推出年度首次大改版「綠洲」，將於明（9）日正式登場，為了吸引玩家共襄盛舉，官方也首次祭出簽到送紅變紅娃的誠意福利，玩家完成每日登入可取得全新英雄級變身「天上的守護騎士」，以及魔法娃娃「千年九尾狐」。此次改版同步釋出新副本「亞特蘭提斯」，擊殺BOSS機率取得傳說級裝備，且11大職業全面優化更新。

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▲《天堂M》綠洲改版2月9日登場。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》綠洲改版2月9日登場。（圖／遊戲橘子提供）
為了替改版造勢，遊戲橘子請來獲金曲獎最佳演唱組合的阿卡貝拉團體「尋人啟事」，擁有300萬訂閱的人氣YouTuber「pan piano」，以及「DJ Cyndi」、「a-SHENG阿聖」等多位音樂型網紅，將遊戲經典音樂《攻城戰》改編演繹。2月20日晚間將在官方粉專舉辦「綠洲大改版直播」，請來實況主丁丁及小屁介紹改版重點，並實況翻新版「世界奇岩攻城戰」賽事及世界攻城戰規則。

▲《天堂M》邀請「尋人啟事」、「pan piano」改編攻城戰音樂。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》邀請「尋人啟事」、「pan piano」改編攻城戰音樂。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》邀請DJ Cyndi、a-SHENG阿聖改編攻城戰音樂。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》邀請DJ Cyndi、a-SHENG阿聖改編攻城戰音樂。（圖／遊戲橘子提供）
《天堂M》於2月9日更新大改版「綠洲」．玩家只要完成每日登入，將可免費取得全新英雄級變身「天上的守護騎士」及魔法娃娃「千年九尾狐」，這也是遊戲橘子首次祭出登入送紅變紅娃的福利。在新改版「綠洲」中，將釋出新的遊戲副本「亞特蘭提斯」，開放等級80以上玩家進入，每周三21:30開啟副本，挑戰BOSS「波賽頓」需在中央神殿附近使用象徵力量、體力、速度、智力BUFF雕像，每座雕像最多10名玩家使用，因此最多40名勇者進入「波賽頓神殿」挑戰BOSS。成功擊殺可取得「波賽頓三叉戟」、「波賽頓的盾牌」、「波賽頓腰帶」等傳說級裝備。

▲《天堂M》全新副本「亞特蘭提斯」。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》全新副本「亞特蘭提斯」。（圖／遊戲橘子提供）
除了豪送紅變紅娃、開放全新副本等，「世界奇岩攻城戰」也全面革新，官方將遊戲中11大職業優化更新，新增傳說級與英雄級技能，並且針對各職業進行等級技能優化。《天堂M》同步於2月9日至2月11日開放「血盟世界移民」，等級60以上角色、等級17以上血盟，單一帳號可用金幣100購買一次「血盟世界移民」。2月11日至2月12日等級60以上角色，單一帳號可用金幣100購買一次「角色世界移民」，以上不包含重生及經典伺服器。

▲《天堂M》全職業優化。（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》全職業優化。（圖／遊戲橘子提供）
■「綠洲」各職業亮點技能：

◆黑暗妖精：新增技能「暗影衝刺」，主動型衝刺技能，目標解除半透明，移動速度增加。

◆暗黑騎士：新增技能「黑暗之鏡(復仇者)」，具備DEBUFF反射機率；新增技能「黑手」，主動型恐怖DEBUFF效果。

◆王族：新增技能「帝國引力」，被動靈氣DEBUFF技能，可使對象AC、MR、攻擊速度及移動速度減少。

◆騎士：優化既有技能「極致大師」，新增昏迷命中屬性。

◆狂戰士：優化既有技能「蓋亞」，技能冷卻時間減少。

◆神聖劍士：優化既有技能「神聖制裁」，範圍技能目標變更。

◆死神：優化既有技能「幽魂之軀」，HP恢復量提升。

◆龍鬥士：優化既有技能「氣息衝擊」，技能射程距離增加。

◆妖精：優化既有技能「元素治癒」，技能冷卻時間減少及HP 恢復量提升。

◆槍手：優化既有技能「緊急照護」，技能冷卻時間減少及BUFF持續時間增加。

◆ 法師：優化既有技能「集體聖結界」，BUFF持續時間增加。

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