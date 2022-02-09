美助台升級愛二GEM飛彈　強化攔截飛彈能力

美國國務院批准對台出售1億美元（約新台幣28億元）、為期5年的愛國者系統工程勤務計畫，在通知國會後預計一個月後生效。美方公布新聞稿也意外揭露我國先前愛國者二型飛彈（PAC-2）性能提升案的實質內容，原來是將愛國者二型飛彈提升為愛國者導引增強飛彈（GEM），以強化飛彈攔截能力。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-09 09:00:00
根據美國國防安全合作局（DSCA）發布軍售公告指出，國務院已批准對台1億美元軍售案，包括愛國者飛彈工程勤務（IESP）以及飛彈效能鑑測（FSP）計畫的設備與服務，具體內容包含維持、維護和改進愛國者防空系統的問題，為愛國者導引增強飛彈（GEM）和愛國者三型防空飛彈系統（PAC-3）提供飛彈現場鑑測，確保愛國者導彈的可靠性和性能管理。
愛國者二型飛彈在1991年波斯灣戰爭中獲得實戰驗證，並持續獲得改良。愛國者導引增強飛彈（GEM）為愛二飛彈的性能提升型，區分為GEM-T與GEM-C兩款，主要改進內容包括改進飛彈動力裝置、引信和C波段前置接收機，GEM-T提高了飛彈射程、射高和導引精度，具有攔截敵方射程達600公里的彈道飛彈；GEM-C型飛彈則是強化攔截雷達截面積（RCS）較小的巡弋飛彈能力。