台中三處區間測速16日重新執法　駕駛人當心啦

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台中市警局交通大隊說，沙鹿區向上路六段、台六十一線西濱快速道路（北上一五七K至一五一K及南下一四八K至一五六K）是往返台中的重要道路，行經的大型車輛眾多，為防制事故，市警察局在前年一月啟用區間測速執法，不過區間測速系統因中央尚無訂定設備精準度、資訊安全檢定標準，前年五月暫停使用迄今。
交通大隊指出，交通部在去年底指示，全國區間測速系統只要通過精準度及資訊安全相關檢驗，即可恢復執法，台中市已完相關檢驗，將在十六日依規定重啟區間測速，呼籲用路人行經前述路段，遵守交通速限行駛。另外，北區崇德路、五權路、三民路及錦南街的五岔路口科技執法也將在二月十六日啟動執法，取締項目為：闖紅燈、跨越雙白線、未依規定車道行駛、機車未依規定兩段式左轉等不遵守標誌標線號誌指示的行為。
台中市交大統計，向上路六段實施區間測速前，月平均發生二十一點四件交通事故，實施後降至十五點八件，較實施前下降二十六趴，停用後迄今月平均交通事故十九點九件，較實施期間上升二十六趴。另外，台六十一線（梧棲清水龍井路段）實施區間測速前月平均發生五點五件交通事故，實施後降至三點二件，較實施前下降四十二趴，停用後迄今月平均交通事故六點七件，較實施期間上升一百零九趴。事故數據顯示，區間測速實施，對於事故防制有顯著幫助。台中市警局長蔡蒼柏呼籲，區間測速是希望透過科技儀器，嚇阻超速違規行為，養成用路人遵守交通規則的良好習慣，進而達到事故防制的目標，區間測速路段現場均有相關警示牌面，請用路人遵守速限行駛，切勿刻意加、減速，保持車流穩定行進，提升你我的用路安全。