找三立美女主播加入發言人團隊 柯文哲：借重國際視野
根據《NOWnews今日新聞》獨家報導，為了補充發言人團隊人力，台北市長柯文哲即將在二月下旬延攬身兼三立新聞台國際中心組長的主播魏文元，加入北市府發言人團隊。對此台北市長柯文哲今（8）日也予以證實，表示希望借重魏文元在國際議題的專業，更寬廣台北市的國際視野。
記者丁上程／台北報導
2022-02-08 16:32:55
現任三立新聞台國際中心組長，並兼職新聞台主播的魏文元，過去就是從製播國際新聞起家。除了多次前往外國進行深度新聞的採訪與製作外，也曾因多次參與三立電視台節目《消失的國界》採訪與製作，頻頻獲得各項新聞獎項的肯定。
對於延攬魏文元的消息，北市府發言人陳智菡也予以證實，表示魏文元的確是透過她引介。「為借重其在新聞上的敏感度，及國際情勢上的專業，因此希望她加入市府團隊。」陳智菡認為，魏文元有跑北市的記者經驗，對市政有一定程度的了解，雖近年來著重於國際新聞報導，不過就媒體經驗以及對新聞的敏銳度，甚至是對外溝通的部分，魏文元絕對是相當足夠且稱職的。
台北市長柯文哲今日受訪時，也被問到延攬魏文元的相關議題，柯文哲指出，台北市是台灣的首善之都，市政包羅萬象，特別新聞要處理的很多。「台北要成為國際城市，要有更寬廣的國際視野。」柯文哲說，因為魏文元是三立國際中心的組長，所以也希望給台北市更寬廣國際視野，也是過去比較欠缺的。