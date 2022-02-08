T1／41歲還能打！張智峰加盟雲豹

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張智峰現年41歲，主打得分後衛的他，在場上擁有「拼命三郎」、「馴獸師」稱號，過去在SBL生涯15年全部效力達欣工程，不但是SBL單場投進最多三分球紀錄保持人，更是史上第4位達到3000分得分的球員，並在2008-2009年球季拿下年度、總冠軍賽雙料MVP，戰績相當輝煌。
2018年張智峰選擇退休，轉任達欣助理教練，隔年接手中原大學籃球隊教練職務，如今選擇T1桃園雲豹作為復出戰場，張智峰表示，因為本身就很熱愛籃球，所以聽到翊傑找他時有驚訝到，也相當開心。
張智峰談到復出原因時，笑說：「有一部份是為了家人，雖然小孩還看不懂籃球，但希望給他們，甚至是更多年輕人帶來正面能量，現在職籃圈內有許多年輕球員，身材、體能條件都不錯，只不過缺乏經驗與觀念，現在加入眾多年輕球員的雲豹後，期望能將更多球場上的觀念帶給更多人。」
張智峰自我要求相當高，體能也維持得相當好，並且早在農曆年前就恢復訓練，蘇翊傑很看好他的加入，他說：「他從以前到現在的態度都沒變，永遠都是最早到球場，且到球隊報到後，讓團隊的氛圍變得更好，希望盡快能將技術、經驗傳承給陣中年輕的球員們。」
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