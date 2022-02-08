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T1／41歲還能打！張智峰加盟雲豹

▲ 張智峰。（圖／籃協提供）
▲ 張智峰。（圖／籃協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-02-08 16:34:20｜2022-02-08 16:48:07

桃園雲豹職業籃球隊重量級補強，今天(8日)正式宣布簽下張智峰，期盼他能以豐富經驗來協助隊上年輕球員，他將穿上13號球衣在場上奮戰，總經理蘇翊傑說：「球隊目前最缺少的就是老大哥角色，從以前就很欣賞他自律態度，峰哥一定能將經驗傳承給年輕球員，並為球隊在下半季帶來新氣象。」

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桃園雲豹原本預計在本週五(11日)就要召開張智峰的加盟記者會，雖然消息提前曝光，但既定計畫不變，將在週五為他舉行隆重加盟儀式。

張智峰現年41歲，主打得分後衛的他，在場上擁有「拼命三郎」、「馴獸師」稱號，過去在SBL生涯15年全部效力達欣工程，不但是SBL單場投進最多三分球紀錄保持人，更是史上第4位達到3000分得分的球員，並在2008-2009年球季拿下年度、總冠軍賽雙料MVP，戰績相當輝煌。

2018年張智峰選擇退休，轉任達欣助理教練，隔年接手中原大學籃球隊教練職務，如今選擇T1桃園雲豹作為復出戰場，張智峰表示，因為本身就很熱愛籃球，所以聽到翊傑找他時有驚訝到，也相當開心。


張智峰談到復出原因時，笑說：「有一部份是為了家人，雖然小孩還看不懂籃球，但希望給他們，甚至是更多年輕人帶來正面能量，現在職籃圈內有許多年輕球員，身材、體能條件都不錯，只不過缺乏經驗與觀念，現在加入眾多年輕球員的雲豹後，期望能將更多球場上的觀念帶給更多人。」


張智峰自我要求相當高，體能也維持得相當好，並且早在農曆年前就恢復訓練，蘇翊傑很看好他的加入，他說：「他從以前到現在的態度都沒變，永遠都是最早到球場，且到球隊報到後，讓團隊的氛圍變得更好，希望盡快能將技術、經驗傳承給陣中年輕的球員們。」

T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。

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