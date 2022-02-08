內幕／萊豬公投的勝利　促成日本福食的開放

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黨政人士指出，其實在美豬議題之前，日本福島食品一直有被討論，尤其是去年日本成為CPTPP的輪值主席時，就希望推動解禁。不過去年國民黨把美豬變成公投議題，政府在全面迎戰後守下公投，美豬經驗成為續推福食的關鍵因素。
黨政人士說，解禁福島食品絕非只是「宣布」而已，事前需要更多準備工作，除了跟各界溝通外，也要準備過去10多年的檢驗成果、增加邊境檢驗人力、6份風險評估與調查等資料，才能在今早記者會完整公布作法與資訊。
不過政府要宣布開放日本福島食品，原定在過年前，卻延至年後。黨政人士說，年前因為今年度中央政府總預算在立法院卡關，因此過年期間總統府、行政院都在進行討論，也和地方執政縣市首長溝通，最後敲定在立法院開議前宣布。
除了萊豬公投外，中國宣布申請加入CPTPP也是重要原因，由於目前只有中國、台灣未開放福島食品，某種程度上也擔心中國比台灣早宣布開放。黨政人士說，沒有人想當最後一名，台灣也不能盲目為反對而反對，且公投結果已呈現台灣民眾理性的部分。
日本福島五縣市食品的開放可說是水到渠成，中國宣布申請加入CPTPP、萊豬公投未過關、農曆春節結束、立法院臨時會結束後新會期還未開議，也讓今天成為宣布的最好時間點。