COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

內幕／萊豬公投的勝利　促成日本福食的開放

▲行政院今（8）日預告開放日本福島五縣市食品，並祭出3原則、3配套措施，盼能加入CPTPP。（圖／行政院提供）
▲行政院今（8）日預告開放日本福島五縣市食品，並祭出3原則、3配套措施，盼能加入CPTPP。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-08 16:52:53

行政院今（8）日預告開放日本福島五縣市食品，並祭出3原則、3配套措施，最快月底正式公告開放。開放福島食品並未遭遇社會強烈反彈，除了台灣人對日本接受度較高外，據了解，去年底萊豬公投大勝宛如「強心劑」，再加上經貿議題，也讓政府決議開放福食。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣向外拓展經貿關係，美國、日本都是重要夥伴，但含有萊克多巴胺的美國豬肉以及日本福島五縣市食品，卻成了經貿上的阻礙。去年的萊豬公投讓蔡政府正面迎戰食安議題，但公投結果並未通過，進一步鼓舞政府推動福島食品解禁。

黨政人士指出，其實在美豬議題之前，日本福島食品一直有被討論，尤其是去年日本成為CPTPP的輪值主席時，就希望推動解禁。不過去年國民黨把美豬變成公投議題，政府在全面迎戰後守下公投，美豬經驗成為續推福食的關鍵因素。

黨政人士說，解禁福島食品絕非只是「宣布」而已，事前需要更多準備工作，除了跟各界溝通外，也要準備過去10多年的檢驗成果、增加邊境檢驗人力、6份風險評估與調查等資料，才能在今早記者會完整公布作法與資訊。

不過政府要宣布開放日本福島食品，原定在過年前，卻延至年後。黨政人士說，年前因為今年度中央政府總預算在立法院卡關，因此過年期間總統府、行政院都在進行討論，也和地方執政縣市首長溝通，最後敲定在立法院開議前宣布。

除了萊豬公投外，中國宣布申請加入CPTPP也是重要原因，由於目前只有中國、台灣未開放福島食品，某種程度上也擔心中國比台灣早宣布開放。黨政人士說，沒有人想當最後一名，台灣也不能盲目為反對而反對，且公投結果已呈現台灣民眾理性的部分。

日本福島五縣市食品的開放可說是水到渠成，中國宣布申請加入CPTPP、萊豬公投未過關、農曆春節結束、立法院臨時會結束後新會期還未開議，也讓今天成為宣布的最好時間點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀