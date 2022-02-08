萬美玲：全台人民希望走向世界　「但絕非用健康交換」

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萬美玲強調，台日一向友好，台灣人喜歡到日本遊玩，也喜歡吃日本的食品，但對於福島核災五縣市的食品輻射殘留，仍存有相當程度的擔憂，尤其是輻射物質中的銫-137和鍶-90半衰期長達30年，且這次開放的品項包含嬰幼兒食品及乳製品，怎能不叫人擔心，「國民黨無法接受沒有事前溝通、沒有召開公聽會，配套措施不明的情況下，貿然開放有核污染疑慮的食品進口。」
至於福島食品的入境檢驗，萬美玲要求政，府務必將源頭把關、邊境檢驗、清楚標示確實做到，不要把所有責任只放在最後一關的嚴格稽查，讓已經為疫情忙得焦頭爛額的縣市衛生局基層人員增加更多負擔。
針對行政院3大配套措施，萬美玲說，政院宣稱具有風險的品項要有輻射安全、產地雙證明，然而到底哪些品項有風險？誰來把關？政府也稱福島五縣市食品會落實邊境百分之百檢驗，請問檢驗人力在哪？檢驗程序更是完全不清不楚。
國民黨立委鄭麗文也批評，韓國為了食安問題，堅決不開放有疑慮的福島食品，如今台灣卻因想要走向世界，罔顧人民健康，趁著立法院還沒開議，又強渡關山、宣布福島核食解禁。
鄭麗文指出，根據韓國媒體報導，韓國並不考慮取消對日本海產品的進口禁令，以贏得日本對於自身加入CPTPP的支持，且韓國海洋水產部長官文成赫也表示，福島水產品監管的問題與加入CPTPP無關，更認為這是兩個獨立的問題。