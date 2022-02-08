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泰國臨5G換機潮　三星、OPPO、Vivo搶佔手機商機

▲泰國正臨5G換機潮，各家手機大廠紛紛搶佔商機，中國手機品牌Vivo也在商戰中取得一席之位。（圖／轉引自泰媒《世界日報》中文版）
▲泰國正臨5G換機潮，各家手機大廠紛紛搶佔商機，中國手機品牌Vivo也在商戰中取得一席之位。（圖／轉引自泰媒《世界日報》中文版）

記者李澍/綜合報導

2022-02-08 18:58:07

泰國正臨5G換機潮，包括三星、OPPO等各家手機品牌紛紛搶佔商機。不過中國科技大廠華為卻因為制裁缺席，而中國手機品牌Vivo因推出多款機型滿足不同層級消費者，讓該品牌在泰國市場大受歡迎。近期Vivo更宣佈，已在泰國市場穩居前3地位，市佔率逐年上升，接下來將放眼東協市場。

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據泰媒《經理報》報導，華為受美國制裁使的該品牌手機無法使用google服務，但Vivo不在此限，這讓Vivo的智慧型手機從2019年在泰國市場排名第5，躍至第3名；目前市佔率僅次三星、OPPO兩個品牌。

另外，數據公司IDC2020年發佈報告更稱，2020年第2季Vivo在泰國市佔率已增至19.5%，超越三星成為泰國智慧型手機之王，而三星、OPPO、REALME和蘋果分居2至5名。綜合來看，Vivo在泰國穩居市佔率前三名的地位。

Vivo泰國公司銷售主管Bell He表示，Vivo進軍泰國已8年，目前在泰國有1000萬支手機的銷量，去年銷售出300萬支手機，市佔率為19%，在新手機銷量方面排行第三位，而5G型手機銷量在去年第2季成長最快。

Bell分析，受到去年以來半導體晶片短缺的影響，今年泰國智慧型手機成長將放緩，整個市場銷量成長預期不到5%，上半年特別明顯；但同時，民眾開始從4G轉向5G手機，則是促成泰國手機銷量成長的重要原因。

Vivo泰國的主管表示，今年Vivo在泰國推出至少7個新機型，聚焦中高端市場，滿足不同消費者的需求，同時增加品牌營銷中心，從現有的全泰130處的基礎上，再增加約10%的銷售網點。

另外，Vivo最近提高品牌檔次，在曼谷高級商場「暹羅百麗宮」開設旗艦店，將品牌打入高階手機品牌行列。目前，Vivo已經在泰國站穩腳跟，業內人士預期，今年Vivo仍將穩居泰國前3名地位，並開始把目光轉向更大的東協市場。

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