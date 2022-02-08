有用嗎？農委會凍漲價格救蛋荒 業者哀嘆「市場如死水」
近期市場上從農曆春節前雞蛋就嚴重缺貨，許多北部民眾更嘆「一蛋難求」，使得農委會祭出補助、凍漲措施，中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生今（８）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，農委會用凍漲平穩蛋價，但飼養成本提升，農民缺乏飼養意願，長久之計仍應回歸市場機制。
記者許若茵／台北報導
2022-02-08 21:13:39｜2022-02-08 21:43:13
從去年年底，民生用蛋價格持續飆升，農委會凍漲蛋價，但就在農曆春節前，受到禽流感衝擊、天氣寒冷等因素影響，雞蛋產能下滑，加之因應春節民眾需求增加，雞蛋缺貨鬧蛋荒，許多北部民眾、餐飲業者明顯感受到「一蛋難求」，因此農委會昨拋出獎勵蛋農雞蛋生產每台斤3元、補助蛋雞場每雞25元的代養費等措施。
對此，王榮生認為，目前農委會持續凍漲蛋價，但蛋價存有上漲空間，一直壓抑價格會讓蛋農無法忍受，他透露，「不論是蛋農或是蛋商，所有產業代表都希望蛋價回歸市場機制，農委會不應持續凍漲！」王榮生認為，補貼方案雖可為蛋農帶來正面效益，但因為現在仍凍漲蛋價，「整個市場像死水一樣。」沒有回歸市場機制、試探市場供需狀況，對後續影響仍待評估，呼籲農委會應讓蛋價回歸市場機制，顯現雞蛋市場供需。
「得要獲利才有能力！」王榮生解釋，現今蛋價凍漲，飼料成本提升、天氣不穩養雞風險高，讓農民缺乏養雞意願，雞農要在有獲利的情形下，盈餘高於生產成本，才會願意更新雞群提升產能，因此長久之計仍應回歸市場機制。
對此，農委會畜牧處副處長江文全接受《NOWnews今日新聞》採訪時則表態，預計2月底前都會凍漲蛋價，仍會先以優先穩定民生需求為主，希望隨著天氣回暖與各相關產銷因素，讓產能跟上需求平穩價格，後續價格調升空間就不大。「農委會除了凍漲蛋價，也祭出補貼與生產獎勵，讓農民能維持利潤，至4月30日前會維持免黃豆、小麥等飼料營業稅與各獎補貼措施，希望透過多管齊下方式穩定供給。」