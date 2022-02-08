福食比照萊豬設立專區？黃珊珊改口：品項太多業者壓力大
行政院今（8）日召開記者會，宣布將重新開放日本福島五縣市食品進口台灣。對此台北市副市長黃珊珊先是在臉書上表示，北市府要求賣場、超商、超市等設置專區讓民眾自由選擇。不過下午接受媒體訪問時，黃珊珊則改口表示，日本福島地區五縣市商品有很多項目，若要設置專區業者會有很大壓力，比較困難，大部分業者若有空間可以做專區，但有些像是傳統市場就沒有空間，則希望以標示清楚為主。
記者丁上程／台北報導
2022-02-08 17:43:27
黃珊珊表示，福島食品與萊豬不太一樣，萊豬只有一個項目，但日本福島地區五縣市商品有很多項目，若要設置專區業者會有很大壓力，比較困難，「大部分業者若有空間可以做專區，但有些像是傳統市場就沒有空間，則希望在標示清楚，這部分我們會輔導。」黃珊珊說，待中央正式公告後，10天公告期內會給中央一些建議，如進口雖有逐批檢驗，但希望有查詢平台，讓第一線同仁有後台可以查詢，對查核人員會比較有幫助。
而稍早黃珊珊在臉書上指出，福食開放「中央想做就做，人民常常被突襲，民主還有很長的路要走」，不過下午受訪時則反稱「從中央訂的標準來看，的確是比萊豬好很多」，「被突襲說」也改稱之前都有心理準備，但還是希望中央能給地方政府準備的時間，並強調執行面還是地方政府。