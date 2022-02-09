汪小菲被拍到指纏張穎穎 大S「回應小三論」耐人尋味
汪小菲與大S（徐熙媛）去年11月宣布離婚，結束10年婚姻。汪小菲被拍到和26歲新歡張穎穎在大街上十指緊扣，被爆料是婚內出軌，早在3個月前，大S談離婚一事，雖沒談到是否被小三插足婚姻，但已經從言語上表明立場，非常祝福汪小菲找到新歡，對於汪小菲、張穎穎牽手鐵證昨（8）日外流，大S目前尚未回應。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-09 08:00:00
已經3年沒有公開露面的大S，最後一次出席活動是2019年為精品店站台，因疫情關係，她和汪小菲長期相隔兩地，兩人聚少離多感情生變，離婚後對汪小菲沒有一句壞話，只說他事業再起，帥又不算老，要再找條件更好的女友也容易，祝福前夫：「我希望小菲永遠過得比我好。」據《三立新聞網》報導，早在汪小菲被爆料外遇時，大S就回應「一切都過去了」，既不否認也不多談。
而汪小菲轉頭情纏小了大S整整19歲的白富美張穎穎，她在大陸演藝圈是個名不見經傳的演員，不過家境很好，住在北京高級豪宅區。張穎穎脾氣火爆剛烈，頗對汪小菲胃口，網路上曾流傳張穎穎歇斯底里飆罵汪小菲的截圖，髒話不離口的張穎穎嗆「因為你麻痺壞了我身體」、「你在S那邊什麼樣，我再清楚不過了」，逼汪小菲離婚的氣焰非常囂張。