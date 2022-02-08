巷仔內／俄羅斯是否開戰？全看烏克蘭「引虎人」功力

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根據新加坡前駐聯合國大使馬凱碩（Kishore Mahbubani）表示，所有夾在大國競爭之間的小國都必須注意地緣政治的鐵律，才有可能安然生存，其中第一條鐵律即是「不論是民主或極權國家，沒有一個大國會容許自己周邊有敵對勢力存在」，這條鐵律恰巧點破了烏克蘭危機的核心問題，也就是烏克蘭究竟選擇的是以前蘇聯為首的俄羅斯體系，或是投身以美國、北約為首的西方勢力。
學者們多數認為，如果這次俄羅斯「玩真的」全面入侵烏克蘭，規模將不只是克里米亞戰爭的等級，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）曾沙盤推演最糟的情況，那就是俄羅斯一旦想起戰爭號角，只要72小時就能直攻烏國首都基輔，推翻親歐盟派的烏克蘭總統澤倫斯基政權，預估屆時將有1.5萬名烏克蘭士兵陣亡，有5萬位平民因此喪生，超過500萬位難民則因戰火被迫逃離家鄉。
強大的俄軍勢力讓美國及其歐洲盟友多次發出警訊，其中包含俄羅斯軍隊若越境，將祭出嚴厲的經濟制裁，以及多位北約盟國元首、外交部長或國防部長，紛紛走訪克里姆林宮與基輔，試圖與烏俄雙邊重要政治人物溝通談判，然而面對各國外交軍武的威脅利誘，老江湖蒲亭卻是冷冷笑看美國與北約勢力，獅子大張口提出數個早在心裡盤算好的條件，包含要求自蘇聯解體後不斷東擴的北約「不得接納烏克蘭入盟」、「切斷對烏軍事互動」、「不得在波蘭以東派駐軍力」等。
自親西方派的總統澤倫斯基上任以後，烏克蘭數度表達加入歐盟與北約保護傘的意願，然而這對俄羅斯來說無疑是家門口放火，已經對北約東擴感到芒刺在背的蒲亭自然不肯讓步，而以北約、歐美諸國的角度來看，雖高舉「北約的大門永遠敞開」大旗，客觀條件來看卻沒辦法准允烏克蘭入會，美俄兩大勢力只能陷入彼此套招，高喊要談判溝通卻無人真正出手的恐怖平衡。
不過這樣的「懦夫博奕」正好是烏克蘭所需要，也必須掌握好的優勢，如今世界局勢受大國角力，小國雖不可直接與之碰撞對抗，但如何在兩邊周旋又不至於「玩火上身」考驗的正是領導人的權術。烏克蘭危機中，作為事主的烏克蘭政府一方面先向美國盟友喊著要援助抗衡俄羅斯，又回過頭來駁斥西方過於危言聳聽，安撫國民「俄軍正面開戰的機率『非常非常低』」，其中拉著綿線操弄局勢與輿論的正是烏克蘭領導人澤倫斯基。
對俄羅斯來說，蒲亭要的是包含俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭的「大俄羅斯」版圖，收復克里米亞半島與支持烏東兩共和國的作法，為的是嘗試改變烏克蘭國內政治氛圍，透過派兵駐守邊境製造與歐美的談話空間，能夠用「比誰狠」的方式壓縮北約與美國對於烏克蘭政治的干預，更能有效打壓烏克蘭境內反俄勢力的政治資源，尤其第一線波及到的就是總統澤倫斯基，實在沒有必要頂著遭到經濟制裁的風險主動出師。
烏克蘭政治菁英長年在炒作民族認同上大費功夫，2014年前親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）遭到國會免職，進而導致克里米亞危機與烏克蘭革命，如今親歐派的澤倫斯基左手想加入北約、向美國示好，右手計畫要回到「戰略等邊三角形」，安撫俄羅斯與國內親俄派，澤倫斯基看似在擦槍走火的邊緣，但深知只要烏克蘭不引火上身，就根本不存在戰爭危機。
最明顯的就是在兩個月的戰爭示警後，澤倫斯基政府低調地從國會撤下關於「光復」回收克里米亞半島與頓巴斯分離區的特殊法案，正是這條「嗆聲用」法案煽動了莫斯科，蒲亭才會以戰爭恫嚇的方式威脅烏克蘭。只是澤倫斯基若想為了激化國內「保烏抗俄」認同感不斷引虎出山，就算這次成功撤回了莫斯科反感的爭議法案、調度國際盟友出面協調談判，針對烏東地區根本性的歧見卻無從調解，正如《金融時報》在新聞評論裡所抨擊，出身喜劇演員的澤倫斯基，其反覆搖擺與「扮演總統」的二流演技，只怕會讓烏克蘭不知不覺漸入騎虎難下的窘境。