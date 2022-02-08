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《華燈》男星爆紅！漫威導演邀拍好萊塢新片　卡司全大咖

▲劉敬年僅19歲前進好萊塢。（圖／TVBS提供）
▲劉敬年僅19歲前進好萊塢。（圖／TVBS提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-08 18:21:10

在《華燈初上》飾演林心如兒子的劉敬，年僅19歲就進軍好萊塢，他被電影《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓相中，將參演Disney+旗下影集《美生中國人》（American Born Chinese，暫譯），與楊紫瓊、吳彥祖、金馬影后楊雁雁等國際巨星同台軋戲，飾演楊紫瓊的姪子陳偉 （Wei-Chen，暫譯）。劉敬得知獲選後開心表示：「這是我連做夢都不敢夢到的。」

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劉敬(右)在「華燈初上」中演林心如的兒子。圖／百聿提供
▲劉敬（右）在《華燈初上》扮演「吳子維」。（圖／百聿提供）
Disney+今（8）日發布新聞稿，宣布德斯汀丹尼爾克雷頓即將於洛杉磯開拍《美生中國人》，改編自美國漫畫作家楊謹倫的同名作品，故事描述華人移民家庭的一名青少年，在美國意外捲入中國神明鬥爭的故事，並公布劉敬將於劇中飾演一名剛移民到美國求學的高中生陳偉，與楊紫瓊對戲。楊紫瓊劇中飾演觀音，是劉敬的阿姨，為幫助姪子克服美國高中生活的種種挑戰。

▲劉敬在《美生中國人》飾演楊紫瓊姪子。（圖／TVBS提供）
▲劉敬在《美生中國人》飾演楊紫瓊姪子。（圖／TVBS提供）
劉敬乃自「TVBS新人營」訓練出道，於受訓期間就嶄露頭角，展現出毫不畏懼的大將之風，私底下個性活潑、表演欲十分旺盛。愛運動的他從6歲就開始學習跆拳道，是黑帶高手，再加上體格高挑，外型亮眼，很快獲得出道機會。

近期劉敬在TVBS全新八點檔《機智校園生活》及Netfilx年度華麗大戲《華燈初上》中，分別扮演「小透明」、「吳子維」等重要角色，戲份吃重。《機智》導演回憶當初試鏡，劉敬一次OK，不僅是演員群中最快被確認出演的角色，眼神轉換相當精準，更是演員群中年紀最輕的。在《華燈初上》中他飾演林心如兒子，與許多大前輩楊謹華、鳳小岳等人的對手戲，合作下來也累積不少養分。

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