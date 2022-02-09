邁向精緻鋼鐵！中鋼公司舉辦新春開泰祈福活動

中鋼公司於8日舉辦新春開泰祈福儀式，該公司董事長翁朝棟強調成功沒有盡頭，好還要更好，他勉勵全體同仁於新的一年，要朝做好六大要務及三大經營目標而努力。
記者黃守作／高雄報導
2022-02-09 22:00:00
中鋼公司新春開泰祈福儀式，是由該公司董事長翁朝棟擔任主典官，總經理王錫欽、執行副總經理黃建智，以及中鋼企業工會理事長陳春生擔任陪典官，在依照政府防疫指引下，與公司主管同仁及工會理監事全程配戴口罩及保持社交距離下共同祈福，祈求公司今年生產穩定、銷售暢旺，全體同仁與協力人員平安健康。
中鋼公司董事長翁朝棟在致詞時表示，感謝公司全體同仁於去(110)年的辛勞付出，以及工會的支持相挺，該公司去年自結合併稅前淨利844.1億元的營運佳績，不僅創下建廠以來新高紀錄，也是中鋼成立50週年的最佳賀禮。
翁朝棟說，中鋼去年獲利表現良好，集團海外子公司包括，中鋼日鐵越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及中鋼精材的獲利亦達到歷史新高，值得一提的是，中鋼精材自建廠以來10年累積的虧損於去年一併弭平，而中鋼鋁業2期擴建後，也於去年首次獲利，今年開始攤平虧損，期許中鋼集團今(111)年營運順遂，全體同仁攜手努力，再創高峰。
中鋼企業工會理事長陳春生指出，目前公司廠內有許多大型工程陸續進行中，例如環保設施更新、AI智能製造的導入，公司也積極擘畫因應未來碳中和的路徑及展開相關準備工作，期望於新的一年公司有新的成果外，也應提醒各單位主管持續宣導工安之重要性及落實工安管理。