男星買大量SM用品求凌虐 「少女時代」徐玄陪玩：好新鮮
南韓18禁電影《解禁男女》上線在即，主演「少女時代」徐玄、前「U-KISS」李濬榮今（8日）出席記者會，因該片中出現大量SM玩具及角色不為人知的性癖好，徐玄坦言收到劇本時感到十足新鮮感，決定接下挑戰，而李濬榮也為作品增胖9公斤，只為了看起來像隻聽從主人的「黃金獵犬」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-08 18:36:26
《解禁男女》講述李濬榮飾演有SM性癖好的「鄭智厚」，他把購買的SM用品寄到公司，卻被徐玄誤收快遞，因此讓她發現李濬榮的特殊性向，兩人因此展開浪漫搞笑卻又火辣勁爆的戀情，片中有大量角色扮演、性凌虐戲碼。
徐玄過往給人清純的形象，這次在《解禁》中配合男主角大玩SM，她透露接演原因：「看到劇本時覺得很新鮮，身為演員的我很想挑戰，素材也非常特別。」徐玄也認為男女主角生活方式個性皆不同，但遇見後卻能自在相處，「這作品不僅考慮理想與現實，還能用愉快的方式認識彼此、認識自我與本能的樣子」。
李濬榮片中熱愛當聽話的寵物，喜歡玩屈服「主人」的遊戲，他透露導演希望「鄭智厚」能像隻黃金獵犬，但初見李濬榮時覺得他太瘦，便要求增胖，李濬榮為此一天吃6餐、片場零食不斷，也看了不少黃金獵犬相關的影片，最終成功增肥9公斤。
※【NOWnews 今日新聞
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