11金融機構踩雷！台開退票列分盤交易 未改善11月恐下市
台灣土地開發公司7日發生存款不足遭金融機構退票，證交所公告今（8）日起對台開上市有價證券併案列為變更交易方法，並採分盤集合競價交易方式。對此，金管會表示，台開目前授信餘額78億元，債權銀行有10家銀行及1家票券公司，有擔保授信約49億元，目前銀行已依規定提列適足備抵呆帳，不過，從2月9日開始3個月內，若台開仍無法還債或是註銷退票紀錄，3個月後證交所就會依規定停止台開有價證券買賣，之後連續6個月仍無法改善就會下市，依時程計算，台開最快11月9日恐面臨下市危機。
記者顏真真/台北報導
2022-02-08 18:40:51
金管會今日表示，台開目前債權銀行共有10家，另還有1家票券公司，授信餘額78億元，依照銀行法規定的有擔保部分為49億元，剩下29億元為無擔保，債權銀行目前也都有位規定提列適促備抵呆帳。據了解，目前除京城銀已在2021年底一次轉銷台開呆帳外，其餘多提列備抵呆帳，提列呆帳比率約落在2%至40%，只是隨台開情況愈益惡化，預料各銀行提列呆帳準備比率恐再增加。
台開昨日就傳出存款不足遭金融機構退票情事，證交所也表示，由於台開前因有簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核或核閱報告，核有證交所營業細則第49條第1項第3款規定情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，又查台開2月7日發生存款不足有退票情事，核有證交所營業細則第49條第1項第9款及第49條之2第1項第3款規定情事，因此公告自2月8日起，對其上市有價證券併案列為變更交易方法，並採行分盤集合競價交易方式。
金管會今日則指出，台開其實從去年4月陸續開始因跳票或財報遭出具「繼續經營能力有重大不確定性」的查核報告意見，去年開始就陸續被列變更交易方法，因為昨日發生退票狀況，證交所公告今日起開始對台開有價證券除了變更交易方法之外，還要採取分盤集合競價交易，提醒投資人注意這樣的股票。
金管會進一步表示，如果台開存款不足退票情況，從次一個營業日、也就是2月9日開始計算3個月內，無法達成跟債權人和解協議，3個月之後，證交所就會依規定處以停止買賣，停止買賣後，連續6個月仍無法改善，證交所就會終止台開有價證券上市，依時程推估，台開最快11月9日恐面臨下市。