疫情緩解見曙光！泰國扶植新型產業 准570家外資進軍
因疫情緩解加上泰國政府大力支持，2021年獲准在泰國經營的外資數量達570家，投資總額達825億100萬銖（約新台幣697億0985萬元）。大部分獲准的外資將目標放在擴大在泰國的投資，而這些項目也符合泰國政府正在推動的新型產業如連結3大機場的高鐵建設以及電動車（EV）項目。
記者李澍/綜合報導
2022-02-08 18:49:21
商業部助理部長實尼指出，2021年獲准在泰經營的外資共570家，投資總額達825億100萬銖，創造了5450個就業機會；此外，大部分獲准投資的項目皆為官方促進發展的新型產業，這支持了泰國的經濟持續成長。
據泰國商業部數據，按前3大投資來源國或地區的比例來看，日本居首，共163家，佔外資總數28.6%，投資額達232億6000萬銖（約新台幣196億5395萬元）；其次是美國88家，佔比15.4%，投資價值達59億4800萬銖（近新台幣50億2587萬）；第3名是新加坡86家，佔比約15.1%，金額達105億3000萬銖（約新台幣88億9751萬元）。
至於香港、中國、荷蘭、德國、法國、南韓及英國分居4至6名。
泰國商務部表示，看好今年外資對泰國的投資情勢；商務部分析，一方面，泰國政府陸續頒布投資及刺激經濟的政策，並重啟國門；另一方面，全球經濟復甦態勢良好，尤其美國、中國、歐洲等重要經濟大國也已從疫情中逐漸復甦。