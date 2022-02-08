北部的蛋都去哪了？業者曝光原因、農委會提解方

台灣北部自春節前就上演缺蛋危機，甚至還有民眾到中南部掃貨，農委會畜牧處副處長江文全今（8）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，春節前用蛋需求增，加之春節期間物流調度不如平日及時，所以才會鬧蛋荒，這兩日開工後蛋商已積極鋪貨，加上氣候回穩等因素，產能有望提升舒緩蛋荒。
記者許若茵／台北報導
2022-02-08 21:18:40
針對南北差異，江文全指出，中南部為雞蛋產地，北部為消費地，大約有三分之一的消費都在雙北與桃園，所以過往雞蛋都是從產地往北運輸，靠近產地的中南部蛋源較充足，但往北供應的雞蛋減少，通路上缺口就較為明顯。「春節前，一般家戶購蛋需求增加，且春節期間部分蛋商、通路運輸業者都放假，物流調度上不如平日及時，預期這兩日開工後，物流上調度會逐漸恢復正常，加上春節後民眾購蛋需求降低，蛋荒就會舒緩。」
中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生接受《NOWnews今日新聞》採訪時也說，我國雞蛋剛好能自給自足，增加產能就會供過於求，價格下滑，隨之蛋農認為價格不佳就會減產，「蛋價起起落落是市場機制！」而台灣較小，雞蛋在三日內就能從產地到餐桌，沒有他國的雞蛋新鮮度能與我國自產自銷相比，且因為種雞、飼料、藥物等都仰賴進口，成本較高，也無能力外銷。
王榮生認為，本次蛋荒原因為媒體效應造成民眾恐慌囤蛋，從國外進口雞蛋不是長久之計，恢復國內產能才是最要緊的任務，他也預測，蛋雞不像工廠能立刻投入產蛋，產能預計要到清明節之後才能恢復。