情人節小資族送禮首選！心型浪漫巧克力vs愛心草莓千層
情人節即將到來，除了大手筆吃大餐慶祝外，其實日常溫暖的小貼心舉動，最能讓人感到驚喜，小資族最討喜的送禮首選，莫過於每年都有特殊設計的比利時GODIVA巧克力，今年以滿滿愛心設計，搭配全新限定巧克力口味；還有進駐遠百竹北造成排隊熱潮的Lady M，將超人氣、高顏值草莓香緹千層，打造成情人節限定愛心造型；畬室則全新製作「鹽之花榛果脆帕林內」夾心，放在低調浪漫的拼圖愛心包裝裡。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-09 07:30:00
西洋情人節GODIVA打造了三款限定心動禮盒，內含10顆獨立包裝的香醇巧克力，唯美粉色心型鐵盒，簡單搭配花束就很吸睛！今年特別以粉紅胡椒、荔枝覆盆莓、葡萄柚、焦糖海鹽等驚喜口味，設計出情人節限定巧克力，放在心形禮盒中，幫你融化另一半的嘴。想要更隆重的話，這次還推出華麗的紅色絲綢包裝，增添熱情氣氛。即日起至2/14，單筆消費內含情人節限定禮盒滿1799元，還可獲贈「情人節限定散裝巧克力3顆裝禮盒」。
最受女生喜愛的Lady M，將鮮嫩草莓片相疊，並抹入香醇甜美的草莓風味內餡，融合莓果酸甜口感與濃郁細膩的奶香，製作出草莓香緹千層蛋糕，並特別打造成情人節限定的愛心造型，女孩看了一定會尖叫。將於2/12～2/14，在台北、台中及甫開幕的遠百竹北門市，快閃三天限量販售。偷偷透露，通常情人節限定愛心千層蛋糕，會在每天午間時段就銷售一空，男士們一定要把握時間，提早到門市搶購啊。
獲獎無數的Yu Chocolatier畬室法式巧克力甜點創作，2022年西洋情人節，全新製作「鹽之花榛果脆帕林內」夾心，與品牌招牌經典黑巧克力夾心「畬」，放在寓意「若說你是我的全部，或許有點肉麻，但你真真切切完整了我的心」的拼圖愛心包裝內，一如繼往的低調浪漫，蔓延在嘴裡。