泡麵蓋子撕開別丟？內行揭「用途」救人一命：搞錯10幾年
近年來泡麵款式五花八門，讓消費者的選擇十分多樣，而各加泡麵的包裝方式各有不同，除了有一般常見的袋裝、碗裝，還有方形盒裝或杯麵樣貌。對此，就有網友分享碗裝泡麵的蓋子別急著丟掉，隨即曝光超強用途，而引起眾人驚喊「吃了幾十年都沒發現！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 19:22:24｜2022-02-08 19:24:19
原PO於臉書社團《爆廢公社》上分享，表示自己突然靈機一動，意外找到泡麵蓋子的用途，他緊接著曬出照片，只見畫面中，他把泡麵蓋子撕下兩條後馬上捲起來，將其當成筷子夾取麵條，「當買泡麵沒筷子的時候，突然想到的方法，僅供參考，不宜撈太久，少量麵撈起即可食」，急中生智的做法隨即掀起討論。
不少網友紛紛笑翻留言，「為何吃了幾十年都沒發現！？」、「跟我當兵的時候一樣」、「這個不學不行」、「連泡麵業者都沒想到」、「生活智慧王事你」、「這個救了沒拿筷子的人一命」、「給小弟一拜」、「高招，下次在外面真的沒筷子就能用了」。
但也有人搖頭認為，「問題是夾的起來嗎」、「用倒的就好了拉,不然上面的印刷遇到熱水...吃下去...」、「感覺有點髒欸」、「這我試過，不過鋁蓋材質太軟夾不起來」。（編輯：陳雅雲）