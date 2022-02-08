南市府啟動紅蔥頭收購加工及行銷推廣 平穩市場價格

台南市長黃偉哲關心紅蔥頭產銷情形，今 (8) 日指示農業局副局長陳仲杰及多位民代、區長、里長前往產地關心紅蔥頭產銷情形，並且向農民說明農業局將協商加工廠商以成本價以上至產地收購，未來將輔導農民團體設立冷藏冷鏈設施，調節紅蔥頭之產銷。台南市政府除啟動收購加工計畫及加強行銷以外，將與農糧署共同採取相關措施，平穩紅蔥頭價格。

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黃偉哲表示，南市府於年前即啟動紅蔥頭加工收購，並多次叮囑農業局持續掌握加工廠收購狀況，適時提高收購額度，首批加工收購額度 200 噸將於農曆年前用罄，農業局即增加收購額度至 800 噸，並邀請學甲穩群、三股勝美、雲林嘉農等加工業者進場收購，並請業者酌情提高收購價格。

▲北門紅蔥頭產區已陸續開始採收，所有作業均仰賴人工進行（圖／台南市農業局提供）

另有鑑於青果常有產銷失衡狀況，南市府積極推動冷鏈設備，並獲農委會支持同意補助 5 億興建玉井冷鏈物流中心，完成後將可增加儲運能力、並提供作為短期產銷調節之用。另農民反映加工收購補助價格偏低與農村人力老化採收人力不足等問題，南市府將與農委會研商補助對象變更之可行性，並與勞動部研議開放外勞協助採收，同時輔導農民成立合作社，提高農民產銷能力。

農業局長李建裕表示，除加工收購、爭取農民團體設置冷鏈設備等作為外，市府亦將加強行銷，預訂於 2 月 14 日假民治市政中心，邀請辦桌天王阿勇師教導民眾自行在家製作紅蔥頭酥，進而提高紅蔥頭之使用，並於 2 月 19 日假七股區農會辦理產業文化活動，有紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、親子 DIY 、七股紅蔥頭體驗之旅等活動，還有青農巿集、農特產展售，並提供限量美味的紅蔥虱目魚粥，讓現場民眾排隊換取，節目精采可期，歡迎大家一起來同樂！



