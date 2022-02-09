COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「肉食系」情人專屬！培根、火腿沾巧克力　鹹甜味超難忘

▲精品肉舖業者RÒU BY T-HAM突發奇想，為「肉食系」情人設計專屬的肉餡巧克力，把火腿、培根通通拿來沾巧克力，鹹甜鹹甜的難忘滋味，和另一半度過最特別的情人節。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
▲精品肉舖業者RÒU BY T-HAM突發奇想，為「肉食系」情人設計專屬的肉餡巧克力，把火腿、培根通通拿來沾巧克力，鹹甜鹹甜的難忘滋味，和另一半度過最特別的情人節。（圖／RÒU BY T-HAM提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-02-09 07:45:00

每到情人節，除了鮮花、巧克力，還有什麼特別驚喜可以逗樂另一半？精品肉舖業者RÒU BY T-HAM突發奇想，為「肉食系」情人設計專屬的肉餡巧克力新口味，早在去年就打造「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」和「培根脆片70%屏東黑巧克力」，頗受好評，今年再度推出全新口味「培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力」，要讓你和另一半一起吃下鹹甜鹹甜的難忘滋味，度過最特別的情人節。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力，單片NT$365元。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
▲培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力，單片NT$365元。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
今年RÒU BY T-HAM特別選用台灣豬腹脅肉部位，以台畜的獨家技術，將肉品烘乾至酥脆口感後，於外層裹上融合同產地，全球最貴的屏東可可豆所製成的70%巧克力，打造「培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力」。甘甜鹹香的特別口感，令人驚奇，適合送給愛嚐鮮的情人。

▲伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力，單片NT$350元。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
▲伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力，單片NT$350元。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
早在去年RÒU BY T-HAM就將西班牙伊比利豬火腿現切薄片，經過長時間烘烤做成火腿脆片，保留了伊比利豬的豐腴堅果油脂香氣後，夾入65%的非洲剛果黑巧克力厚片中，讓鹹香脆片成為巧克力中畫龍點睛的特殊口感，豐富味蕾。

▲還有兩入及四入巧克力禮盒可選。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
▲還有兩入及四入巧克力禮盒可選。（圖／RÒU BY T-HAM提供）
RÒU侍酒師還推薦時髦的情侶們，可將肉餡巧克力搭配Blue Swift藍淬燕白蘭地或威士忌等烈酒享用，是屬於深層風味的大人系口味，尤其現在寒冷的天氣，在家裡和另一半裹著毛毯，一邊看電影一邊享用，風味特殊又浪漫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀