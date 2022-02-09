「肉食系」情人專屬！培根、火腿沾巧克力 鹹甜味超難忘
每到情人節，除了鮮花、巧克力，還有什麼特別驚喜可以逗樂另一半？精品肉舖業者RÒU BY T-HAM突發奇想，為「肉食系」情人設計專屬的肉餡巧克力新口味，早在去年就打造「伊比利火腿脆片65%非洲剛果黑巧克力」和「培根脆片70%屏東黑巧克力」，頗受好評，今年再度推出全新口味「培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力」，要讓你和另一半一起吃下鹹甜鹹甜的難忘滋味，度過最特別的情人節。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-09 07:45:00
今年RÒU BY T-HAM特別選用台灣豬腹脅肉部位，以台畜的獨家技術，將肉品烘乾至酥脆口感後，於外層裹上融合同產地，全球最貴的屏東可可豆所製成的70%巧克力，打造「培根條裹滿滿70%屏東黑巧克力」。甘甜鹹香的特別口感，令人驚奇，適合送給愛嚐鮮的情人。
早在去年RÒU BY T-HAM就將西班牙伊比利豬火腿現切薄片，經過長時間烘烤做成火腿脆片，保留了伊比利豬的豐腴堅果油脂香氣後，夾入65%的非洲剛果黑巧克力厚片中，讓鹹香脆片成為巧克力中畫龍點睛的特殊口感，豐富味蕾。
RÒU侍酒師還推薦時髦的情侶們，可將肉餡巧克力搭配Blue Swift藍淬燕白蘭地或威士忌等烈酒享用，是屬於深層風味的大人系口味，尤其現在寒冷的天氣，在家裡和另一半裹著毛毯，一邊看電影一邊享用，風味特殊又浪漫。