COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

快開學了！教育局修正防疫指引　1人確診Omicron全校停課

▲台北市教育局修正防疫指引，只要1校有1人確診Omicron，全校將會立即停課。圖為台北市長柯文哲2021年視察開學情況。（資料照／台北市政府提供）
▲台北市教育局修正防疫指引，只要1校有1人確診Omicron，全校將會立即停課。圖為台北市長柯文哲2021年視察開學情況。（資料照／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-08 20:08:09

新冠肺炎疫情近日仍在台灣持續蔓延，不過眼見高中職以下學校開學日將近，台北市教育局今（8）日也宣布，因應嚴重特殊傳染性肺炎新變異株疫情，將修正《臺北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引》，其中較大的更動在於教育場所的相關從業人員應接種2劑疫苗滿14天，以及「1班有1位師生被列為新變種病毒確定病例，該校即停止實體課程14天」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育局方面表示，只要是在教育相關場所、場域工作的人員，都應接種2劑疫苗並滿14天，倘若未完整接種，應提供3日內抗原快篩（含家用快篩） 或PCR檢驗陰性證明，並於每週提供1次證明直至接種完整2劑滿14天止。教育局也補充表示，家長及訪客原則不入校，若有入校需求比照上述狀況辦理。

至於暫停辦理直至2月底的學校畢業旅行及校外教學，3月1日起，若學校規劃辦理相關活動，應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識並落實及加強防疫措施。

至於考量校園師生互動頻繁接觸密切，國小校園室內外場地全面暫停對外開放，國高中倘室外場地與教學區區隔且有獨立動線者，戶外操場、戶外運動場等室外場地開放租借及使用，惟仍暫停開放具接觸性運動設施；室內場地則暫不開放。另運動、唱歌、拍照（含畢業照）等活動進行時，維持須戴口罩；用餐期間，應維持使用隔板，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。

而為了因應Omicron變種病毒入侵校園，教育局也規範若1班有1位師生被列為新變種病毒確定病例，該校即停止實體課程14天，停課期間之認定將由衛生單位疫情調查後決定；並將教學課程、學校集會等相關活動明確區分2級、2.5級(2級加強)及3級警戒防疫規範，供各校據以辦理。

教育局也提醒學校師生及家長，自我留意健康狀況並互相關懷，確實遵守「生病不上班，不入校(園)」，如出現發燒、咳嗽等疑似新冠肺炎確診症狀，應在家休息避免到校上課（班），並盡速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。家長如有基於防疫目的為子女請防疫假者，學生請假不列入出缺勤紀錄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀