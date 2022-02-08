快開學了！教育局修正防疫指引　1人確診Omicron全校停課

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至於暫停辦理直至2月底的學校畢業旅行及校外教學，3月1日起，若學校規劃辦理相關活動，應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識並落實及加強防疫措施。
至於考量校園師生互動頻繁接觸密切，國小校園室內外場地全面暫停對外開放，國高中倘室外場地與教學區區隔且有獨立動線者，戶外操場、戶外運動場等室外場地開放租借及使用，惟仍暫停開放具接觸性運動設施；室內場地則暫不開放。另運動、唱歌、拍照（含畢業照）等活動進行時，維持須戴口罩；用餐期間，應維持使用隔板，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。
而為了因應Omicron變種病毒入侵校園，教育局也規範若1班有1位師生被列為新變種病毒確定病例，該校即停止實體課程14天，停課期間之認定將由衛生單位疫情調查後決定；並將教學課程、學校集會等相關活動明確區分2級、2.5級(2級加強)及3級警戒防疫規範，供各校據以辦理。
教育局也提醒學校師生及家長，自我留意健康狀況並互相關懷，確實遵守「生病不上班，不入校(園)」，如出現發燒、咳嗽等疑似新冠肺炎確診症狀，應在家休息避免到校上課（班），並盡速就醫，禁止搭乘大眾運輸工具。家長如有基於防疫目的為子女請防疫假者，學生請假不列入出缺勤紀錄。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。