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巷仔內／拆「蛋」危機！與通膨共存時代來臨

▲本波蛋荒在原先雞蛋產能就降低的情況下，再加上民眾恐慌心態搶購囤蛋，釀成雞蛋嚴重缺貨。（圖／NOWnews資料照）
▲本波蛋荒在原先雞蛋產能就降低的情況下，再加上民眾恐慌心態搶購囤蛋，釀成雞蛋嚴重缺貨。（圖／NOWnews資料照）

記者許若茵／特稿

2022-02-08 21:45:12｜2022-02-08 21:55:07

每當「漲」聲響起，市面上總會上演物架空城計，本波蛋荒在原先雞蛋產能就降低的情況下，再加上民眾恐慌心態搶購囤蛋，釀成雞蛋嚴重缺貨，一蛋難求，甚至家中有蛋的民眾還被戲稱是「雞蛋富翁」，運蛋車也被網友比喻為「運鈔車」。不過，隨著通膨巨獸席捲全球，物價調升可能將成常態化，我們必須學習與通膨共存。

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雞蛋價格從去年底一路攀升，即使農委會祭出凍漲，蛋價也維持在高價位，加之春節期間一般家戶對雞蛋需求增加、部分鋪貨通路放年假停工，北部蛋源較為緊張，引起民眾搶購囤貨，搶到雞蛋者「順便多買一點」，甚至成為「雞蛋富翁」上網炫富，讓沒有搶到蛋的民眾抱怨連連。

不過，「雞蛋富翁」們真的需要如此多的雞蛋嗎？現在答案也許不得而知，但屆時雞蛋重新鋪貨，恢復方便購買之時，可再檢視那些被囤在各家戶的蛋還剩多少就知道了。

其實，從2018年的499之亂，民眾漏夜排隊搶辦便宜電信資費，到2020年衛生紙漲價，民眾到各大賣場搶買衛生紙所引發的「安屎之亂」，再到今日的缺蛋危機，可以看出，每當「漲」聲響起，民眾聞之色變，隨之而來的就是一波搶買潮，即便大家囤積的理由不難理解，但如今受到通貨膨脹影響，民生物資價格持續走高，「各種漲價」恐怕將成常態，今天是衛生紙、明天是雞蛋，難道未來連清潔用品、汽油甚至車輛都要一併囤貨嗎？

近年來網路、自媒體發達，每每有漲價或是缺貨情形，各家媒體無不跟進報導，中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生就直言：「本波蛋荒受媒體效應影響很大！」再加上不少民眾本就有先囤再說的心理，使得原本就很缺乏的蛋，更是「一蛋難求」，雖然農委會緊急啟動獎補貼方案想快速提升產能，也從國外調度雞蛋進口補足市場缺口，是否真能解燃眉之急、安定民心，仍有待驗證。

不過消費行為仍屬個人意志，唯有在購物前，三思是否真有需求、需求有多少，並非一味囤積各類物資，不與「漲」聲起舞，才能真正將錢花在刀口上，學習與通膨共存。

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