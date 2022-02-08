巷仔內／拆「蛋」危機！與通膨共存時代來臨

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不過，「雞蛋富翁」們真的需要如此多的雞蛋嗎？現在答案也許不得而知，但屆時雞蛋重新鋪貨，恢復方便購買之時，可再檢視那些被囤在各家戶的蛋還剩多少就知道了。
其實，從2018年的499之亂，民眾漏夜排隊搶辦便宜電信資費，到2020年衛生紙漲價，民眾到各大賣場搶買衛生紙所引發的「安屎之亂」，再到今日的缺蛋危機，可以看出，每當「漲」聲響起，民眾聞之色變，隨之而來的就是一波搶買潮，即便大家囤積的理由不難理解，但如今受到通貨膨脹影響，民生物資價格持續走高，「各種漲價」恐怕將成常態，今天是衛生紙、明天是雞蛋，難道未來連清潔用品、汽油甚至車輛都要一併囤貨嗎？
近年來網路、自媒體發達，每每有漲價或是缺貨情形，各家媒體無不跟進報導，中華民國養雞協會蛋雞課課長王榮生就直言：「本波蛋荒受媒體效應影響很大！」再加上不少民眾本就有先囤再說的心理，使得原本就很缺乏的蛋，更是「一蛋難求」，雖然農委會緊急啟動獎補貼方案想快速提升產能，也從國外調度雞蛋進口補足市場缺口，是否真能解燃眉之急、安定民心，仍有待驗證。
不過消費行為仍屬個人意志，唯有在購物前，三思是否真有需求、需求有多少，並非一味囤積各類物資，不與「漲」聲起舞，才能真正將錢花在刀口上，學習與通膨共存。