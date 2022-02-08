磷鉀控制機能西點上市 腎病患者也能放心吃甜點

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奇美醫學中心腎臟科主治醫師楊翼寧表示，國人常以麵包當早餐，然而市面上的麵包店所售麵包和西點並沒有完整的包裝及營養標示，慢性腎臟病人無法得知其中磷鉀含量的高低與熱量的多寡，長期吃下來容易導致許多併發症的產生，甚至可能造成致命性的危險，包括心臟血管鈣化、高血磷、次發性副甲狀腺亢進及高血鉀等。而一般麵包和西點的製作都會運用奶油和牛奶，這也是磷的主要來源。奇美醫學中心與奇美食品公司共同合作研發之「磷鉀控制」機能西點利用大豆鮮奶油取代奶油，以豆漿取代牛奶來降低磷的含量，把磷的來源從動物磷改為植物磷，以降低磷在體內的吸收。另外，在製程中透過過水讓菠菜和南瓜這兩個食材的含鉀量降低。
楊翼寧指出，奇美醫學中心腎臟科、血液透析室與營養科合作，於去(110)年10月針對長期血磷控制不佳的27名血液透析病人(經詳細說明研究內容後並取得受試者同意書)進行為期1個月的研究。受試者平均年齡為64歲，男15人及女12人，透析平均年份為8.8年，有糖尿病者佔41%與有高血壓者佔70%。受試者在早餐方面(每週3天，共4週)需依照營養師設計之食譜，食用符合食品標準且已上市之磷鉀控制機能西點。受試者於食用1個月後追蹤每月常規檢驗之各項相關抽血數值呈現，食用前後的檢驗數值有兩項顯著發現，白蛋白有統計意義的增加，表示病人的營養狀況經過1個月的食用可有明顯改善。至於血磷方面亦下降，表示長期血磷控制不佳的病人於食用1個月後即能有效的控磷。
楊翼寧說明，綜合上述臨床研究結果，可知磷鉀控制機能西點能有效提升慢性腎臟病病人的營養狀態並能讓血磷得到比較理想的控制。為慢性腎臟病病人在早餐或點心方面提供了新的選擇，不僅吃出美味也吃出健康。