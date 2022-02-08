磷鉀控制機能西點上市 腎病患者也能放心吃甜點

台灣洗腎病人盛行率高居世界第一，伴隨的併發症如營養不良、電解質不平衡及水份堆積等，嚴重影響病人的生活品質也增加死亡率，其中高血磷及營養不良對病人影響顯著，而日常飲食的控管嚴謹與否，更是影響慢性腎臟病惡化的速度。以烘焙西點為例，傳統麵包點心因無完整營養標示，對於每日須控管磷鉀攝取量的透析 ( 洗腎 ) 病人而言只能盡量不要食用。

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奇美醫學中心腎臟科主治醫師楊翼寧表示，國人常以麵包當早餐，然而市面上的麵包店所售麵包和西點並沒有完整的包裝及營養標示，慢性腎臟病人無法得知其中磷鉀含量的高低與熱量的多寡，長期吃下來容易導致許多併發症的產生，甚至可能造成致命性的危險，包括心臟血管鈣化、高血磷、次發性副甲狀腺亢進及高血鉀等。而

一般麵包和西點的製作都會運用奶油和牛奶，這也是磷的主要來源。奇美醫學中心與奇美食品公司共同合作研發之「磷鉀控制」機能西點利用大豆鮮奶油取代奶油，以豆漿取代牛奶來降低磷的含量，把磷的來源從動物磷改為植物磷，以降低磷在體內的吸收。另外，在製程中透過過水讓菠菜和南瓜這兩個食材的含鉀量降低。

楊翼寧指出，奇美醫學中心腎臟科、血液透析室與營養科合作，於去 (110) 年 10 月針對長期血磷控制不佳的 27 名血液透析病人 ( 經詳細說明研究內容後並取得受試者同意書 ) 進行為期 1 個月的研究。受試者平均年齡為 64 歲，男 15 人及女 12 人，透析平均年份為 8.8 年，有糖尿病者佔 41% 與有高血壓者佔 70% 。受試者在早餐方面 ( 每週 3 天，共 4 週 ) 需依照營養師設計之食譜，食用符合食品標準且已上市之磷鉀控制機能西點。受試者

於食用 1 個月後追蹤每月常規檢驗之各項相關抽血數值呈現，食用前後的檢驗數值有兩項顯著發現，白蛋白有統計意義的增加，表示病人的營養狀況經過 1 個月的食用可有明顯改善。至於血磷方面亦下降，表示長期血磷控制不佳的病人於食用 1 個月後即能有效的控磷。